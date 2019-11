Ani příští rok se ústecká zoologická zahrada nedočká masivní finanční injekce. Vedení města to prý nemůže udělat, dokud zastupitelé neschválí takzvaný generel zoo.

Prozatím vyčlenili osm milionů rezervy a finance na zpracování studie nové expozice slonů v návrhu rozpočtu na příští rok. Za prioritu považují také primáty. Oba pavilony by v případě stavby mohly dohromady přijít na sumu přesahující 600 milionů korun.

Jak řekl ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011), nejdůležitější je, aby městské zastupitelstvo v prosinci generel schválilo, protože Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) pro navrácení plného členství ústecké zoo vyžaduje mimo jiné i jasné vyjádření zájmu města Ústí ji finančně podporovat a provozovat dle jejích, tedy evropských standardů. „Na základě této, předpokládám většinové shody v zastupitelstvu, budeme hledat zdroje, jak to po nás EAZA vyžaduje,“ poznamenal primátor.

Magistrát prý bude hledat všechny cesty k financování, včetně případných úvěrů, protože investice se podle Nedvědického v případě primátů pohybují někde mezi 50 až 100 miliony a u slonince od 250 do 500 milionů korun.

Letos zoo obdržela na opravy a investice 10 milionů korun. Její ředitel Roman Končel zopakoval, že pro budoucnost jsou rozhodující schválený generel a finanční přislib na splnění standardů EAZA. „Ve spolupráci s městem jsme letos řešili několik havárií, rekonstrukci části expozic a zároveň finance na rekonstrukci výběhu nosorožců,“ uvedl.

Co je priorita?

Náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), jež má na starosti městskou ekonomiku, uvedla, že generel obsahuje různé přehledné tabulky u jednotlivých možností dalšího rozvoje zahrady. „Na jejich základě se rozhodneme, kterou cestou půjdeme. Musíme si s ostatními zastupiteli říci, že jsou pro nás prioritou orangutani, lidoopi a budeme se tedy věnovat výstavbě těchto pavilonů a samozřejmě zpracování studie na sloninec,“ prohlásila Nechybová.

O podfinancování a vysokém investičním dluhu v zoologické zahradě se mluví už řadu let, například v roce 2012 tehdejší radní Pavel Dlouhý informoval, že nový sloní pavilon bude stát kolem 40 milionů korun a hotový měl být nejpozději v roce 2015.

Zoo ale už tenkrát předložila městu několik návrhů, jak by chov slonů mohl vypadat. Dokonce zpracovala předběžnou studii toho, co vše je pro chov potřeba, včetně jednoduché vizualizace. Expozice dodnes nestojí, slonice Kala už nežije a Delhi by mohla být Ústí odebrána kvůli nevyhovujícím podmínkám evropským koordinátorem chovu.

Výběh slonů nakonec patřil k mnoha důvodům, proč se někdejší ředitel zoo Václav Poživil rozhodl rezignovat na svou funkci. „Vyvrcholila dlouhodobá situace. Nemohu prosazovat koncepci, s níž jsem se přihlásil do výběrového řízení. S vedením města jsme měli rozdílné názory na směřování zoo,“ řekl po rezignaci o svém rozhodnutí.

I kvůli tomu má opozice za to, že situace v zoologické zahradě jde od desíti k pěti, spíš než by se zlepšovala. Na to ostatně upozorňují třeba pirátští zastupitelé hnutí PRO! Ústí a dokonce hovoří o podání návrhu na odvolání ředitele Končela z funkce. „Z jeho prezentace na zářijovém zastupitelstvu bylo evidentní, že kritickou personální i odbornou situaci v zoo nebude schopen vyřešit,“ dodal jeden z nich, Lukáš Blažej.