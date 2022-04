Do venkovního výběhu se Cantik poprvé odvážila 10. dubna. "Samci Sabasovi se docela líbila. Cantik ale byla stále velmi nesmělá, přeci jen se v nové rodině teprve zabydlovala," popsala Deníku mediální zástupkyně německé zoo Maria Seemann.

Nyní už se ale Cantik podle jejích slov osmělila a začíná se družit i s ostatními členy skupiny. "Nejprve byla v kontaktu s jinými dvěma dospělými samicemi a jejich mláďaty. Se Sabasem se viděla zpočátku jen přes mříže, ale vypadá to, že v sobě ihned našli zalíbení. A je to opravdu vzájemné. Kdykoli jde Cantik ven, hned zamíří k němu a je po jeho boku. Myslím, že se jí moc líbí," podotkla Maria Seemann.

Orangutanka Cantik už je v německé zoo, Ňuninka se brzo chystá do Norska

Vypadá to tedy, že láskyplnému vztahu mezi Cantik a téměř 20letým Sabasem nestojí nic v cestě. Možná se v Zoo Rostock v dohledné době dočkají i nového mláděte.

Do nového domova se chystá i druhá ústecká samice, 35letá Ňuninka. Bude se stěhovat do norského Kristiansandu. Obě samice musely ústeckou zoo opustit kvůli tomu, že zdejší podmínky pro chov orangutanů jsou už nevyhovující. V Ústí tak zůstane pouze Ferda, kříženec orangutana bornejského a sumaterského. Je mu totiž už 52 let a přesun by pro něj byl velmi rizikový.