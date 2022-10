Zoologická zahrada v Ústí nad Labem se rozloučila s dalším ikonickým obyvatelem, pětatřicetiletou samičkou orangutana bornejského Ňuninkou. Původně měla najít nový domov v norské Zoo Kristiansand, to se však nepodařilo kvůli administrativním komplikacím. Koordinátor chovu pro ni proto našel nové místo, a to v Zooparc de Beauval .

Jako obvykle předcházela samotnému transportu důkladná příprava. Chovatelky s Ňuninkou pravidelně trénovaly dobrovolný nástup do transportní bedny, aby nebylo nutné použít anestezii. „Poslední týden před odjezdem u nás byla i její budoucí chovatelka, která se s Ňuninkou učila komunikovat a navázala vztah. Postupně si také získávala její důvěru, což je pro lidoopy velmi důležité kvůli adaptaci na nové prostředí,“ vysvětluje hlavní zooložka Petra Padalíková.

Transport začal v úterý brzy ráno. "Ňuninka bez problému nastoupila do transportní bedny na první pokus, takže byla během několika minut naložena a připravena k odjezdu. Na cestě ji doprovázela její chovatelka Lucie Brožová a veterinární asistentka Jitka Nesvorová. Obě zůstanou v Beauval několik dní, aby Ňunince pomohly s adaptací na nové chovatele i prostředí. Cesta do Beauval trvala dlouhých 24 hodin, nicméně Ňuninka a její doprovod ji zvládly bez nejmenších problémů," popisuje Lukáš Vít, mluvčí ústecké zahrady.

„Ňuninka cestou dobře komunikovala a přijímala potravu. Hned po příjezdu byla přepuštěna do ubikace v zázemí, kde se bude postupně seznamovat přes mříže s ostatními orangutany a podle průběhu následně vypuštěna do společné expozice,“ říká Jitka Nesvorová. „Ihned po vypuštění do nového prostředí byla Ňuninka velmi pozitivně naladěna, přijímala potravu a zvědavě a sebevědomě prozkoumávala okolí,“ dodává Lucie Brožová.

„Máme velkou radost, že našla nový domov právě v Zooparku Beauval. Nejen proto, že tamní chovatelé mají s chovem orangutanů mnoho zkušeností. Kromě toho je totiž vysoká pravděpodobnost, že by se Ňuninka ještě mohla zapojit do reprodukce a mít zde potomka. Do Beauval byl totiž loni dovezen mladý chovný samec z Maďarska, který je také geneticky velmi cenný,“ říká Ilona Pšenková, ředitelka Zoo Ústí nad Labem.

V Ústí zůstal už jen třiapadesátiletý samec Ferda, který je křížencem orangutana bornejského a sumaterského. Jeho transport by byl vzhledem k vysokému věku velmi rizikový. "Jelikož orangutani bornejští patří mezi tradiční a návštěvníky velmi oblíbené druhy, dělá zoo vše pro jejich brzký návrat," ujistil mluvčí Vít. "V tuto chvíli pracujeme na studii projektu nového pavilonu 'Asijský dům', který by měl vzniknout přebudováním pavilonu slonů a adaptací přilehlých výběhů," dodal.

Ve Francii už je několik týdnů "doma" také další legenda ústecké zoo, slonice Delhi. Tu přijalo zařízení Elephant Haven – European Elephant Sanctuary. Odcestovala 23. srpna. Také tento transport se podle chovatelů uskutečnil bez komplikací.