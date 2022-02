Do nových domovů tak vyrazí obě ústecké samice – 35letá Ňuninka známá z oblíbeného filmu Dva lidi v zoo, a její desetiletá dcera Cantik. Třetí obyvatel ústeckého výběhu, kříženec orangutana bornejského a sumaterského Ferdinand, na severu Čech zůstane. Je mu už 52 let a přesun by pro něj byl rizikový. Výběh pro orangutany v norské zoo Dyreparken v Kristiansandu, kde najde nový domov ústecká samička Ňuninka.Zdroj: se svolením zoo Dyreparken

Obě ústecké samice zamíří dál na sever. Cantik do zoo v německém Rostocku, Ňuninka pak ještě severněji – do zoo Dyreparken v norském Kristiansandu. „Máme z jejich umístění velkou radost. Obě chovatelská zařízení jsou na vysoké úrovni. Naše samice patří mezi geneticky nejcennější zvířata v Evropě, tudíž budou spojeny s chovnými samci, aby se mohly rozmnožovat,“ uvedla hlavní zooložka ústecké zoo Petra Padalíková.

Orangutan Ferda na jaře osiří. Jeho parťačky musí z ústecké zoo pryč

V Norsku se už na Ňuninku těší. Čtveřice tamních orangutanů má nádhernou novou expozici otevřenou v roce 2020. Tvoří ji oddělené pavilony s venkovními výběhy na ostrovech. „Můžeme tak v případě potřeby rozdělit orangutany až do tří skupin, zároveň je můžeme snadno přesouvat do různých prostředí,“ popsala podmínky v norské zoo bioložka Helene Axelsen.

Orangutaní partu tam tvoří samec Matu (26 let, narozený v zoo v anglickém Chesteru), samice Nony (36 let) a jejich synové Louie (11 let) a Durian (4 roky). „Aktuálně tvoří jednu skupinu Matu, Nony a Durian. Louieho držíme samostatně. To se ale příjezdem Dwang změní. Plánujeme totiž, že s Matuem utvoří chovný pár, v druhé skupině pak bude Nony s oběma svými syny,“ upřesnila Helene Axelsen.

V zoo v německém Rostocku obývají moderní Tropickou halu v Darwineu svě skupiny orangutanů. První šéfuje 41letý Ejde, dále ji tvoří jeho partnerky Sunda (1976) a Miri (2004), s nimiž má dcery Suryu (2013) a Mayang (2018). V druhé skupině dominuje samec Sabas (2003), který je synem Ejdeho a Sundy. Partnerkami jsou mu dvě sestry z anglického Monkey Worldu Hsiao-Ning (2003) a Dinda (2006), které mu přivedly na svět dcery Niah (2017) a LinTang (2018) a syna Bayu (2020).

FOTO: Miláček Ústečanů se vrátil. Ňuňák má nový domov v muzeu

Orangutani bornejští patří mezi nejpopulárnější zvířata v Zoo Ústí nad Labem. Jako první do zoo přišli samec Kwen, známý jako Ňuňák, a samice Dwang, známá jako Ňuňinka. Oba pocházeli z přírody a do zoo se dostali v roce 1989 jako přibližně dvouletá mláďata. Vytvořili spolu harmonický pár a měli pět mláďat. Cantik je prozatím v Ústí, Ámos se v roce 2008 stěhoval do holandské Zoo Apeldoorn, Budi našel v roce 2015 nový domov v zoo v Kolíně nad Rýnem. Další dvě mláďata už nežijí.

Ňuňák však musel být v roce 2017 utracen kvůli devastujícímu zavodnění plic způsobenému cizopasníky. Preparát jeho těla a kostry je k vidění v ústeckém muzeu.

Orangutan Ferdinand se do Ústí nad Labem dostal z pražské zoo kvůli povodním v roce 2002 a našel zde nový domov.