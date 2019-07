Mlsáte-li, pak vás potěší horká čokoláda do hrnku s hradem Střekov. Preferujete plechové hrnky? I ty IC má. Touláte se přírodou? Napomeňte si koupit kartu na vyndávání klíšťat.

Na nákupy se hodí originální plátěná taška. To a mnohé další má info středisko, otevřené denně v 9-17 hodin. Většina sortimentu je k dispozici i na e-shopu. Nakoupíte-li do 30. 9. 2019, budete zařazeni do slosování o zajímavé ceny.