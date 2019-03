Jako první přicházejí na svět mláďata zajíců polních, která se mohou narodit dokonce už v lednu. V jarních měsících je můžete vidět stále častěji. Na procházkách je možné na ně narazit a ač není v dohledu samice, jsou opuštěná zdánlivě.

„Samice mláďata nezahřívá a nezůstává u nich. Právě naopak. K mláďatům chodí většinou v noci, aby je nakrmila. Dělá to hlavně proto, aby k nim nepřilákala predátory,“ vysvětluje bývalý dlouholetý lektor a zkušební komisař mysliveckého sdružení Antonín Gabčan.

Mláďata zajíců jsou na drsné venkovní podmínky dokonale přizpůsobena. Rodí se už s hustou srstí, jejíž zbarvení funguje jako dokonalé maskování. Vidí, slyší a v prvních měsících života nezanechávají pachovou stopu. Mléko zaječích samic je také velmi výživné a umožňuje jim přežít i chladné počasí. „Když tedy naleznete opuštěné zaječí mládě, neznamená to, že se o něj matka nestará,“ dodává Gabčan.

Když někdo najde mládě, ochránci přírody a myslivci doporučují na ně rozhodně nesahat. Lidský pach může často samici odradit a ta mládě následně opustí. Rozhodně je není dobré kamkoliv odnášet, a to ani do záchranných stanic. Pokud by se odneslo daleko, samice by ho už nenašla a mládě by uhynulo hlady.

„Odnesete-li zdravé zaječí mládě z přírody do záchranné stanice ve snaze ho zachránit, neznamená to vůbec automaticky, že mládě přežije. Daleko pravděpodobnější je, že ho tímto zásahem zabijete,“ varuje předsedkyně Záchranné stanice Falco z Dolního Týnce Jana Tomšovská, která pomáhá handicapovaným volně žijícím zvířatům v kraji.

Mláďata nemají problém ani na sídlišti

Zajíčky není nutné „zachraňovat“ ani v případě, že se nalézají na rušných sídlištích. Zajíci se přizpůsobili i životu ve městech, takže mláďata můžeme běžně najít i tam na dětských hřištích, parkovištích a na různých travnatých plochách. Pokud nejsou mláďata hladová nebo zraněná, lidskou pomoc nepotřebují a daleko větší šanci na přežití mají v péči jejich matky ve volné přírodě.

„Pokud máte jakékoliv pochybnosti, zavolejte nejdříve k nám do záchranné stanice na číslo 606 280 121 a my vám poradíme, jak v dané situaci nejlépe postupovat,“ doporučuje Tomšovská.

Záchranná stanice Falco je členem Národní sítě záchranných stanic pro handicapované volně žijící živočichy. Jejím posláním je pomáhat zraněným a jinak handicapovaným volně žijícím živočichům s cílem vrátit je uzdravené zpět do přírody. Stanice ročně přijímá kolem tisíce živočichů. Oblast působnosti stanice jsou správní obvody Bílina, Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Nový Bor, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec.