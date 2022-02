Masopustní průvod v Ústí vyrazí z Městských sadů na Lidické náměstí

Veselé masky, dobroty do bříšek, soutěže i živá zvířátka. To je jen část toho, co slibuje blížící se Ústecký masopust. Uskuteční se v sobotu 26. února.

Masopust v Ústí nad Labem v roce 2020 | Foto: Deník / Karel Pech

Masopustní veselice začne v 11 hodin v Městských sadech. V tamním amfiteátru se sejdou účastníci průvodu. "V čele s medvědem a za účasti chůdařů vyrazí průvod v 11.15 Masarykovou ulicí k Lidickému náměstí. O hudební doprovod se postará kapela Ústečanka," slibuje ústecký magistrát. V té době, přesněji už od 10 hodin, budou na Lidickém náměstí už připraveny farmářské trhy s tradičními zabijačkovými i jinými specialitami. Lahůdky nabídnou například také pekaři či sýraři. "Začátek programu bude v režii divadelního souboru Mladá scéna, který se postará o tradiční věšení basy. Chybět nebude ani soutěž o nejlepší jitrnici a oblíbené klání v pojídání chleba se sádlem. Děti se mohou těšit na živá zvířátka, airbrush a různé hry," vypočítal magistrát. Zájemci si budou moci pořídit originální fotku v tematickém fotokoutku.