/OSOBNOST ÚSTECKÉHO KRAJE/ Chcete si vyrobit lavičku ze dřeva, krmítko či nějaký kovovýrobek? Pak jste v litoměřickém Institutu technického vzdělávání a Technickém klubu mládeže správně. Za vznikem centra, obletovaného dětmi i dospělými, stojí původně vyučený truhlář a vystudovaný pedagog Jiří Rudolf.

Jiří Rudolf a jeho říše kutil. | Foto: Tomáš Prchal

Co najdete v článku

- Jaký sen má Jiří Rudolf, zakladatel litoměřického centra pro technické vzdělávání, a co brání jeho realizaci?

- Co nabízí litoměřický Technický klub mládeže a jaké jsou jeho ambice v oblasti polytechnického vzdělávání?

- Jak se daří Technickému klubu mládeže a co stojí za jeho rostoucí popularitou mezi dětmi a školami?

Téměř 70letý odborník na technické vzdělávání má jasnou životní filozofii. „Když se chce, jde všechno. Jakoukoliv věc, na kterou člověk pomyslí, někdo může realizovat, jak říkal Jules Verne. Před 13 lety našemu projektu nevěřil nikdo kromě pár lidí na litoměřické radnici, která nás od začátku podporuje,“ říká pedagog, který se věnuje modelářství od šesti let.

Technický klub mládeže začínal v bytě po školníkovi v bývalé ZŠ Máchovy schody se třemi aktivitami. Dnes má v Sovově ulici k dispozici 900 čtverečních metrů a 14 oborů pro zájemce od 6 do 99 let. Za dobu jeho fungování se do něj podařilo sehnat vybavení za 10 milionů korun.

Institut se spolu s Technickým klubem mládeže DDM Rozmarýn zabývá vzděláváním technického směru, podporou a popularizací vědy a techniky včetně řemesel. V pestré nabídce aktivit si v litoměřickém Technickém klubu vybere každý. Uplatnění zde najde letecký, lodní a automobilový modelář, plastikový modelář, nejen dívky docházejí do dobře vybavené šicí dílny.

Další učebny nabízejí 3D tisk, elektrotechniku, IT obor, různé typy robotiky pro ty nejmenší předškoláky až po pokročilé a experty, ale také fyzikální chemii, Lego Technic, stavebnice Merkur, umělecko-řemeslné techniky zahrnující řezbářství, šperkařství, práci se stříbrem, železniční modelářství nebo polytechniku pro školy. A jako jediní v Česku zde v kroužku staví hudební nástroje, i když letos se sekce kvůli chybějícímu lektorovi neotevřela.

Řada oborů se vzájemně propojuje, umožňuje kooperaci a práci v týmech úplně stejně jako v praktickém životě. To je velkou devizou Technického klubu a Institutu.

Komunitní Sdílna láká rodiče i prarodiče

Ve sdílené Sdílně, tedy místě, do kterého se lidé podle původního záměru mají vracet, tvořit zde a učit se něčemu novému, je zájemcům k dispozici rozlehlá truhlárna. „Nabízíme zde aktivity od kurzů práce se dřevem přes příměstské tábory Malý kutil, ale i programy pro školní skupiny. A samozřejmě sem dochází i veřejnost, která si něco může vyrobit dle svého nápadu. Nyní zde připravujeme kovodílnu umožňující kromě jiného i sváření a postupně ji vybavujeme moderní technikou,“ představuje Jiří Rudolf objekt napojený na Institut technického vzdělávání. Kromě prostor a materiálu je zde k dispozici i zkušený lektor.

S objektem má jeden velký sen. Je jím stavba moderní budovy pro polytechnické vzdělávání, která by nahradila současný přízemní objekt Sdílny. „Zvažujeme výstavbu třípatrové budovy spojené se současným objektem školy, což by jako komplex nemělo obdobu v celé České republice. Je to zamýšlené jako modulární stavba, kdy by sem byl objekt vyrobený na míru přivezen a smontován. Studie odhaduje investici na zhruba na 35 milionů korun,“ vypočítává.

Jak ovšem přiznává, v současné době jde zatím jen o zbožné přání. „Sny jsou ale od toho, aby se plnily,“ říká rozhodně.

Sdílna spojuje lidi různých profesí od ajťáků, právníků až po dělníky. A je jedno, jaké mají sociální postavení, věk či dovednosti. Rozhodující je chuť si něco sám vyrobit. A šanci zde něco opravit, upravit či vyrobit využívají i rodiče se svými ratolestmi či prarodiče s vnoučaty.

Technický klub praská ve švech

Tři zaměstnanci DDM a 25 lektorů, z nichž většina jsou dobrovolníci, dnes zajišťují zájmové aktivity pro 181 dětí. Jde o dosud nejvyšší počet malých šikulů v historii a číslo každým rokem roste. Do Technického klubu dochází na polytechniku i osm základních škol včetně jedné ze Štětí.

„Zkusí si u nás v rámci řemesel jednoduché výrobky ze dřeva, obrábění materiálů, adventní svícny či základy 3D tisku včetně seznámení se softwarem. Samozřejmě vždy můžeme nabídnout víc projektů a aktivit, vše je ale omezené financemi a dostupností lektorů,“ připomíná Jiří Rudolf.

S MAS České středohoří si Institut technického vzdělávání vyzkoušel i projekt mobilní laboratoře techniky, která zajížděla do menších škol v okolí Litoměřic. „V těchto zařízeních nemají potřebné vybavení či pedagogy, ale zájem o technické vzdělávání pro nejmenší ano. Představujeme tam různé řemeslné aktivity, stavbu letadel či robotiku. Projekt je úspěšný, ale samozřejmě i zde je limitovaný dostatkem financí,“ uzavírá Rudolf.