Střekov - Dobrovolní hasiči na Střekově pracují se zastaralou technikou. Živoří a přitom jsou v obvodu jediní.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Fuchs Miroslav

Při povodních vyráželi na pomoc jako první. Stavěli hráze z pytlů, dohlíželi na městský majetek, plavili se na člunu kolem zatopených domů. Když hořelo v Setuze, dorazili do pěti minut. Přesto střekovští dobrovolní hasiči kvůli nedostatku peněz sotva přežívají.

Jejich zastaralá technika pracuje na „dobré slovo“. Auto se stříkačkou dospělo po desítkách let do havarijního stavu. Jakmile bude mít poruchu, definitivně doslouží. Zbrojnice a sídlo potřebují důkladnou rekonstrukci. Přitom jde o jedinou hasičskou jednotku v tomto městském obvodu.

Připomeňte si povodně v roce 2002

S nástupem nového vedení Střekova se sice situace co do financí uklidnila, ale přesto si nemohou vyskakovat. „Na radnici pro nás připravili v rámci svých možností rozpočet. Takový údržbářský, zaplatíme tím nějaká školení, naftu a benzin, sem tam opravu. Letošek přežijeme, ale není to na rozhazování nebo na rozvoj sboru,“ přiblížil velitel střekovského dobrovolné jednotky Antonín Bauer.

Navíc se jim lepila smůla na paty. Když nechali opravit z krajské dotace auto, museli ho dvakrát reklamovat. Nakonec dospěli k rozhodnutí, že si ho příště raději opraví sami.

Už jim nic nenabízejí

Když mohli získat novější auto se stříkačkou od chlumeckých kolegů bezúplatným převodem, tehdejší vedení radnice o to prý nemělo zájem. „Tak nám už nikdo z ostatních dobrovolných sborů radši nic nenabízí,“ povzdechl si Bauer.

Náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) prý zažil o posledních povodních pomoc střekovských hasičů doslova z první ruky. „Měli jsme Na Pile vodu ve sklepech do dvou metrů. Přijeli a odčerpali ji, byl jsem tehdy moc spokojený. Když přijdou a řeknou, co by potřebovali, vyslechnu je. Určitě pak budeme hledat možnosti, jak jim pomoci,“ slíbil.

Střekovský starosta Petr Vinš (ZLS) potvrdil, že situaci zdejších hasičů dobře zná. Ve stříkačce se svezl během kondiční jízdy a sám si prý nemyslí, že je vhodná k zásahům. „Domluvili jsme se s velitelem jednotky Bauerem, že bude hledat jinou, ideálně bezúplatným převodem nebo za cenu v řádu desetitisíců,“ poznamenal Vinš.

Sám podporuje vznik další jednotky ve Svádově. Kdyby tam chytla stráň nebo dům, museli by příslušníci střekovské jednotky ze Svádova, kteří by tento požár už hasili, na pokyn velitele všeho nechat, dostavit se na Střekov na „služebnu“ a vyrazit zpět k zásahu. „Takže pokud bude zájem vytvořit druhou jednotku tam, maximálně to podpořím,“ řekl s tím, že obvod je rozlehlý a bylo by to podle jeho názoru užitečné.

Žádosti o dotace od února

Také prý ví i o možnostech žádat o finanční podporu například na kraji. Ústecký kraj má totiž připraveno pro dobrovolné hasiče a další složky IZS celkem 17 milionů korun. „Žádat o dotace bude možné od února letošního roku,“ potvrdila krajská mluvčí Lucie Dosedělová

V roce 2013, kdy Labe zatopilo celý dolní Střekov, Bauerovi svěřenci ovšem nebyli součástí Integrovaného záchranného systému (IZS). Měli pouze občanské sdružení, podle dnešních zákonů spolek. Teď součástí IZS jsou a nacházejí se v pátém pohotovostním stupni. Vyšší stupeň by mohl přinést víc peněz od státu. „Bude-li o to zájem z IZS, jsem pro,“ dodal starosta Vinš.