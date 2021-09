Jiné ostudy ale padají plně na bedra obvodu. Například od ptáků pokálená a zašlá socha zakladatele Československé republiky a jejího prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Dlážděné cestičky v parku, kde socha stojí, zarostlé tak, že se v trávě ztrácí. Speciální kolonku by pak potřebovaly firemní „obludy“ jako obrovské reklamní plachty na oprýskaném domě ve Varšavské ulici.

Rekonstrukci Žukovovy ulice město Ústí slibuje Střekovanům už víc než deset let, přičemž v naprosto hrozném stavu se nachází od dob komunismu. Podle rozvojového náměstka primátora Pavla Tošovského (ODS) se ale konečně zablýsklo na lepší časy. „Teď zrovna pracujeme na projektové dokumentaci k rekonstrukci Žukovovy ulice. Bude to trvat kolem půl roku a poté ji musíme předložit zastupitelům a samozřejmě na to najít prostředky v městském rozpočtu. V každém případě na tom pracujeme. Je to jedna z bolestí Střekova kde žiju a jsem rád, že se konečně ledy pohnuly,“ poznamenal.

Na druhou stranu ústecký odbor dopravy několikrát dal na vědomí, že silnice v Žukovově ulici není silnicí kapacitní a že na masivní dopravu v té podobě, jaké ulice slouží v současnosti, jsou tu silnice jiné. Například ta v Nové ulici na Kamenném vrchu. Do Žukovovy teď dokonce nově nesmí zajíždět vrchem od Novosedlického náměstí kamiony. V tomto směru by se po rekonstrukci tedy měla ulice změnit. Jak, to není jasné.

V roce 2008 dokonce existoval projekt, který počítal s tím, že se Žukovova v návaznosti na její historii změní v ulici muzejní. Jeho iniciátorem byl mezi jinými i tehdejší starosta Vlastimil Žáček. „Měly tam být historické lucerny, opravené fasády a vůbec měla mít vzhled první republiky, či staré monarchie. Bohužel to usnulo a skončilo v šuplíku na magistrátu,“ poznamenal Žáček.

Za jeho starostování ostatně park v sousedství pošty získal upravenější vzhled, historickou památku sousoší Tří králů i pomník prezidentu Masarykovi. „To, jak obě památky dnes vypadají, je skutečně tristní. Je to neúcta. Chodím kolem každý den do práce a vždycky mě to rozčílí. O tom zarostlém chodníku nemluvě,“ pokračoval.

Městský obvod se hájí nedostatkem peněz i pracovních sil. Místostarosta obvodu Pavel Peterka uvedl, že chybí například pracovníci na veřejně prospěšné práce, kteří tuto údržbu v minulosti dělali. „To, že park vypadá takhle neupraveně, je samozřejmě naše chyba. Hned zítra se na to podíváme a něco s tím provedeme. Kontrolory na to máme. Ale na zeleň máme 6,9 milionu korun už několik let a ceny za ta léta vzrostly. Musíme žádat město o další peníze. Velký vliv na to má i postavení obvodů v rámci městské správy, nemůžeme v podstatě nic dělat,“ dodal ve čtvrtek 2. září.