Severočeské divadlo vzniklo jako společný projekt města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje v roce 2012. Tehdy se ústecké divadlo opery a baletu transformovalo z původní příspěvkové organizace města na společnost s ručením omezeným, kde město a kraj vlastní rovný podíl. Na základě společenské smlouvy oba vlastníci přispívají každoročně na provoz divadla rovným dílem. Dodatek smlouvy, ve kterém se kraj zavazoval každý rok přispívat zhruba 33 milionů korun, ale loni vypršel.

Aktuální divadelní sezonu Severočeské divadlo odstartovalo v neděli 11. září operou Nabucco.Zdroj: Severočeské divadlo Ústí nad Labem

Náměstek hejtmana Jiří Řehák uvedl, že kraj nyní preferuje možnost, že by si město ponechalo obě instituce a kraj by divadlo výrazně podporoval. „Jednání byla velmi korektní, šli jsme až do podrobností. Podpora by mohla slábnout v závislosti na vývoji zákona o veřejné kulturní instituci, který je právě v parlamentu ve čtení. Sice jsme s městem zatím nenašli v této záležitosti shodu a upřednostňujeme odlišnou variantu, ale jsme o tom stále schopni jednat. Další sezení bude za pár týdnů,“ řekl.

Hejtman Jan Schiller prý má zájem na vyrovnaném řešení. „Aby to bylo výhodné pro obě strany. Nebudeme, lidově řečeno, odírat město, ale ani se od něj nechceme nechat obrat,“ poznamenal.

V městské radě má na starosti vyjednávání o budoucnosti divadla náměstkyně primátora Věra Nechybová. „Pokud by kraj trval na tom, že dál financovat divadlo nemůže, platí naše nabídka převodu muzea pod jeho křídla a divadla pod naše,“ uvedla.

Hraniční termín

Vedení města zároveň požádalo muzeum, aby zpracovalo materiál, který by zahrnoval všechny k tomu potřebné kroky a časovou osu. „Ale jen inventuru a souhlas ministerstva kultury nelze reálně stihnout v letošním roce. Proto budeme jednat s krajem o tom, aby prodloužil dodatkem finanční podporu divadla na rok či dva, než budou připraveny všechny legislativní kroky pro změnu. Pro mne je červen hraniční termín, kdy musíme už vědět, co dál, abychom mohli pracovat na přípravě rozpočtu na příští rok, nelze vařit z vody,“ varovala Nechybová.

Zatím poslední premiéra – tentokrát operety Mamzelle Nitouche – proběhla v ústeckém divadle v pátek 10. března.Zdroj: Marek Russ

Divadlo se těší velké oblibě. „Podpora diváků je patrná podle návštěvnosti, která se projevila po covidové době, a především v posledním měsíci předešlého roku, kdy jsme měli často vyprodáno. Je zřejmé, že finanční podpora v původní výši je v dnešní době při růstu cen energií, nákladů na údržbu, opravy, výrobu kostýmů a dekorací nedostačující, přitom nezapomínejme na každoroční navyšování minimální mzdy dle zákona. Vzhledem k těmto skutečnostem se jako společnost s ručením omezeným dostáváme zhruba na polovinu reálného rozpočtu v porovnání s divadly podobného typu v České republice, která jsou ovšem příspěvkovými organizacemi. Tam jsou pravidla financování již ze zákona zcela jinak stanovena a pro zřizovatele do jisté míry i závazná,“ poznamenal ředitel divadla Miloš Formáček.

Upozornil také, že provozování vlastního repertoárového divadla se souborem s vlastní produkcí, kde je orchestr, balet, sbor, technický a administrativní personál, je náročné ve všech směrech. „Ať je uspořádání a právní forma takové instituce jakákoliv, vždy zůstává na zodpovědnosti a vůli zastupitelů, jakou důležitost přikládají této oblasti kultury, zda v celkovém rozpočtu města či kraje bude tato položka hrát význačnější roli, nebo pro finanční náročnost bude z objektivních důvodů více či méně na okraji. To jsou složité otázky a věřme, že i v tak nelehké době budou směrem k divadlu a veřejnosti pozitivně vyřešeny,“ dodal Formáček.

Severočeské divadlo se těší velké prestiži. Například i v Sasku, kde bude letos opět hostovat s operami Nabucco, Tristan a Isolda, s balety Spící krasavice, Popelka, a to vždy s německým dirigentem. Před prázdninami se má soubor opětovně účastnit i festivalu Operafest, pořádaného na nádvoří Bratislavského hradu. Umělce získává nejenom z tuzemska, ale z celého světa, USA nevyjímaje. Úspěšná je například Luisa Albrecht, která získala roční angažmá v Tokiu pro roli Toscy, další protagonisté ústeckého divadla získali mnoho Cen Thálie, třeba baletní sólista Vladimír Gončarov, čerstvou nominaci pro rok 2022 za Rusalku drží Tereza Mátlová. Uznání získala za role Isoldy a Libuše Eliška Weissová, která se nedávno stala sólistkou opery ve Vídni.