Jak pokračuje dlouhodobý plán na zvelebení Trmic a okolních vsí?

Architekti z Ateliéru Tečka nyní aktuálně pracují na prostoru před městským úřadem, ulici Lovecká a Za Humny, kde by měla vzniknout nová odpočinková zóna a malé nové náměstí. Další malá náves bude v Koštově, kde by místní rádi využili prostor pod dálnicí a restauraci, která tu funguje. V Újezdě místa na veřejná prostranství tolik není, ale malý plácek jsme našli na příjezdu do vsi, kde by taky mohla vzniknout malá náves. V současnosti ale nedovedeme odhadnout, kolik to bude stát. Potřebujeme bližší informace, které vyplynou právě z architektonického návrhu, na kterém architekti pracují.