/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Při návštěvě Telnice jsme oslovili také místního starostu Jana Doubravu. Shrnul, co je v obci nového.

Starosta Telnice na Ústecku Jan Doubrava. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Co se od poslední návštěvy Ústeckého deníku, tedy za poslední rok, změnilo v Telnici a v přidružených vesnicích?

Rozjeli jsme komunitní centrum. Díky dotaci od Ústeckého kraje jsme koupili keramickou pec a otevřeli kroužek keramiky. Pro začátek jsme říkali, že to bude pro deset dětí. No, je fajn, že tam dochází prvních dvacet a že je to moc baví. Kromě toho bychom rádi otevřeli kurzy angličtiny, máme v plánu dílničky pro seniory a tréninky paměti, prostě takové vzdělávání třetího věku. Myslím, že to bude mít docela úspěch, mám z toho velkou radost.