/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Při návštěvě Libouchce jsme oslovili také místního starostu Jiřího Bolíka. Shrnul, co je v obci nového.

Jiří Bolík, starosta Libouchce na Ústecku | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Co se v Libouchci změnilo od poslední návštěvy Deníku?

Podařilo se nám dokončit prostor před správou majetku a hasičskou zbrojnicí. Je to dvůr, na kterém teď může parkovat těžká technika. Komplikace se spodní vodou se nám podařilo vyřešit. Získali jsme také čtrnáct nových parkovacích míst u panelových domů hned vedle základní školy. Parkují tu rodiče, kteří sem vozí své děti. Díky tomu je výstup a nástup bezpečnější a děti mohou jít od auta až do školy po chodníku. Dokončili jsme kolumbária na hřbitově. Celkem to jsou akce za 2,5 milionu, dále tři miliony a čtyři sta tisíc korun. Rozjíždíme další akce, nové komunikace za osm set tisíc korun, rekonstrukce mostu v novém Libouchci, jeden je v havarijním stavu, což bude dle odhadu za 3,5 milionu a také budeme dělat novou autobusovou zastávku ve směru na Děčín. U svodidel je jen sloupek s cedulí a to je vysloveně nebezpečné. V okolních vsích jsme udělali nějaké úpravy na návsi, nebo je připravujeme. Samozřejmě běžné opravy nepočítáme.