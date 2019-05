Ošetřující lékaři totiž zjistili, že Jiří N. zřejmě není tak nemocný, jak se zdá. Soud nechává zpracovat nový posudek, který je nutný k rozhodnutí o návrhu žalobců. „Byl to feťák a patří do vězení, ne do ústavu,“ říká v rozhovoru pro Deník otec zavražděného Dominika.

Sbíráte podpisy pod petiční archy za znovuotevření procesu vraždy vašeho syna. K čemu to podle vás je?

Chci dokázat, že když rodič bojuje do extrému, tak se spravedlnosti dočkáme. Apeluji na všechny novináře a další lidi, kteří s tím něco mohou udělat, aby se tím zabývali. Věřím, že i na základě jejich iniciativy se případ otevře.

Jak vzpomínáte na osudný 17. duben roku 2017?

Začalo to už týden před tím. Byl jsem někde muzicírovat. Když jsem se vrátil domů, dozvěděl jsem se, že Dominik si k nám vzal dvě nezletilé opilé holky. Vynadal jsem mu, že si nepřeju, aby tady spaly. To jsem ještě nevěděl, že jedna z nich byla vrahova přítelkyně. Mám špatné srdce, jsem v invalidním důchodu, takže mě nakonec odvezla záchranka. Po týdnu, 17. dubna, se Dominik opil. Vyčítal si, že zavinil mou hospitalizaci v nemocnici. Byl jsem v tu dobu u manželky na baráku, když ráno přijela kriminálka s tím, že je Dominik mrtvý.

Co přesně se stalo?

Vrah šel doprovodit jednu z těch holek, která spala u Dominika. Pak od ní šel, vyzvedl Dominika u hřiště ve Varnsdorfu a tady v parku mi ho zabil. Důvodem vraždy tedy byla holka.

Soud rozhodl, že pachatel je psychicky nemocný a jednal v nepříčetnosti. Souhlasíte s tím?

Nebylo to žádnou nemocí, bylo to kvůli holce. Psal jsem si s ní. Když se nechala vrahem doprovodit, vrátil se a zabil mého syna. Nejdříve ho chtěl podříznout, pak si to rozmyslel a propíchl mu játra. Nůž si vzal domů, umyl ho v Savu a schoval ho. Vyšetřovatelé ho hledali v potoku, protože jim lhal, že ho tam vyhodil. Přitom moc dobře věděl, co dělá. Takže žádná nepříčetnost.

Byl jste u rozsudku?

Nebyl jsem nikde, akorát přijel kurátor, když už bylo po všem, dal mi obálku mezi dveřmi a hotovo, na shledanou. Nedostal jsem ani odškodnění, nic takového.

Znal jste mladíka, který zavraždil vašeho syna?

Já ne, mé děti se s ním také nestýkaly. Byl to feťák. Konečně jsem se nyní dozvěděl, kde je. Ani můj advokát, kterého jsem měl, mi to předtím neřekl. Podle reportáže z televize už vím, že je v Bohnicích. Pokud se případ znovu otevře, tak doufám, že proti němu bude vznesena obžaloba. Patří do vězení, ne do ústavu.

Omluvil se vám někdo z pachatelovy rodiny?

Ne, jenom nějaká jejich vzdálená teta mi napsala, že se omlouvá. Bydleli jsme tady chvíli, ale je to dobře zmanipulované, aby nikdo nebyl potrestaný. Kdo vědomě a dobrovolně užívá drogy, je za trestný čin plně odpovědný a drogy by takovým měly ještě přitížit. Byla to sprostá promyšlená vražda, kdy vrah synovi neposkytl ani první pomoc.

Už je to dva roky, jak se změnil váš život?

Čím je to déle, tím více si uvědomuji, že už svého syna nikdy neuvidím. Ráno vstávám s pláčem, večer s pláčem usínám. Přeju si, aby byl případ znovu otevřený, a doufám, že se mi podaří, aby mě zastupoval nějaký právní zástupce, aby tam byl i můj názor, ne jako před tím o mně beze mě. Volali mi z médií, co na to říkám, a já ani nevěděl, že byl nějaký soud. To je přece špatně.