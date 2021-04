Ani vytrvalý déšť, občas dokonce proložený vločkami, ani zima s teplotami jen lehce nad nulou neodradily řadu zájemců od návštěvy zoologických zahrad. Do Ústí nad Labem i Chomutova mohli v pondělí 12. dubna lidé poprvé po několikaměsíční „koronavirové“ pauze. „Prostě jsme museli. Strašně moc jsme se těšili,“ neodradily rozmary počasí od návštěvy zoo ani Jitku Vopatovou s vnoučaty.

Z Litoměřic dorazila do ústecké zoologické zahrady Vopatová s vnoučaty už několik minut před znovuotevřením v 9 hodin ráno. „Ještě jsme museli chvilku čekat v autě,“ usmála se babička. Na Dominika a Kristýnku mezitím už z dálky „mávali“ tučňáci. „Jsme hrozně natěšení. Počasí nás nemohlo odradit. Dětem jsem to několik dní slibovala. Máme zvířátka a přírodu moc rádi,“ užívali si první letošní návštěvu.

Děti rychle běžely k výběhu tučňáků, ti jim šli vstříc svou kolébavou chůzí, při níž mávali křídly, což připomíná mávání. Byli úplně prvními návštěvníky, které po pauze vynucené protikoronavirovými opatřeními zvířata vidí. Nadšení v očích dětí bylo viditelné. Když si roztomilé tučňáky prohlédly, zamířily s babičkou rychle dál.

Dočkat se nemohli také bratři Lukáš a Matyáš.

„Děti moc chtěly. Pořádně jsem je oblékla a vyrazili jsme, moc se nám tu líbí,“ popsala maminka Eva Holotová. Kluci obdivovali šelmy, žirafy i další exotická zvířata. Nadšeně přebíhali od expozice k expozici. „Sup, zebry a tygr,“ označili bratři, co se jim nejvíce líbí.

Hodinu a půl po otevření prošlo ve velmi chladném dni branou ústecké zoo deset návštěvníků. Déšť byl hustý a vytrvalý, zima nepříjemná. Kdo přišel hned dopoledne, měl zoologickou takřka sám pro sebe, s dalším návštěvníkem se potkal jen zřídka.

S přibývajícím časem si ale přece jen počasí nechalo trochu říci, přestalo pršet a přicházeli další fanoušci zoo. „Do zahrady chodím moc ráda. A pár kapek nikomu neuškodí,“ řekla u pavilonu opic Jaroslava Dytrtová. „Těšili jsme se, a když aspoň trochu přestalo pršet, tak jsme vyrazili. Nejvíc jsme se těšili na tygry,“ přidal se Pavel Novotný, který přišel se syny.

Podobná byla situace také v Chomutově. Dopoledne jen pár zájemců, odpoledne, když se počasí trochu umoudřilo, chodilo návštěvníků víc. „Dětem jsem to slíbil, tak jsme museli. Počasí nás neodradí, dobře jsme se oblékli,“ usmál se u výběhu medvědů Libor Zákostelský. Rodinka už viděla také novinku chomutovské zoo, nejmenšího oslíka na světě. „Slyšet byl už od vchodu, byl hodně hlasitý,“ popsal.

Další návštěvníci zase obdivovali dva nové přírůstky u pižmoňů, tradičně veselo bylo v Chomutově u makaků nebo tuleňů. „Déšť je nepříjemný, ale chtěli jsme se moc do zoo podívat, a také jí podpořit,“ neváhali přijít i v sychravém počasí Ivan Riedl s přítelkyní. Také oni zamířili k miniaturnímu oslíkovi. „Už se těšíme, až bude lepší počasí, to tu někdy strávíme i skoro celý den. Máme to tady moc rádi,“ dodali.

Také oni musí stejně jako všichni ostatní návštěvníci dodržovat hygienická nařízení. Přístupné jsou zatím pouze venkovní expozice, v areálech by lidé měli nosit ochranu nosu a úst.

Zoologické zahrady byly kvůli nařízení vlády uzavřeny od loňského 18. prosince až do neděle 11. dubna. Loni na jaře do nich nemohli návštěvníci od 13. března do 27. dubna, na podzim pak od 9. října do 2. prosince.

Vláda po zlepšení koronavirové situace před několika dny rozhodla, že se návštěvníci od 12. dubna do zahrad mohou vrátit, kapacita ale může být zaplněna maximálně z 20 %. Podle zástupců zoo by to ale neměl být problém, v tomto období tolik lidí do zahrad nechodí, návštěvnické „špičky“ přichází až s výraznějším oteplením. V Ústí nyní může do areálu až 1500 lidí, do chomutovské zoo, která je rozlohou největší v republice, se jedná o několik tisíc návštěvníků.