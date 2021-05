/FOTO, VIDEO/ Po týdnu příprav otevřel dnes, v pondělí 3. května, v Ústí nad Labem i Barber shop Pepe v Londýnské ulici. První zákazníci dorazili hned ráno.

Po týdnu příprav otevřel v pondělí 3. května v Ústí i Barber shop Pepe v Londýnské ulici. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Mezi otevřenými holičstvími a kadeřnictvími lze zajít i do Barber Shopu Pepe v ústecké Londýnské ulici. „Připravovali jsme to tady týden. To víte, rok jsme tu nebyli,“ řekl majitel Josef Lacko.