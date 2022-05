Ovce vyrazily na procházku ulicí. Chytali je ústečtí strážníci

Ovce si vyrazily na procházku Karafiátovou ulicí v Ústí nad Labem. To se ale vůbec nelíbilo kolemjdoucím a zavolali na operační středisko městské policie. Podle oznámení se totiž stádo bez dozoru potulovalo po silnici a netrvalo by dlouho, než by se tu stala dopravní nehoda.

Ústečtí strážníci naháněli ovce v Karafiátové ulici na Střekově | Foto: MP Ústí nad Labem