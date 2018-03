Ozdobte si vajíčka ubrouskovou technikou

Severní Čechy - Ne každý máme talent vyšvihnout na vejci voskové ornamenty jako z velikonočního trhu. A samolepky nevypadají dobře. S pomocí jednoduché ubrouskové techniky však můžeme vytvořit originální kraslice, které okouzlí každou návštěvu.

Technika decoupage se používá k dekorování rozličných předmětů, od hrnečků přes různé krabičky až po větší kusy nábytku. Spočívá v tom, že si vyberete ubrousky s pěknými motivy, obrázky z nich opatrně vystříháte a nalepíte na povrch, který chcete ozdobit. V našem případě to bude povrch vajíčka. Je to trochu piplačka, ale výsledek bude stát za to.

Budeme potřebovat:

třívrstvé papírové ubrousky se zajímavými motivy

ostré nůžky

průhledné tekuté lepidlo

plochý štětec

bezbarvý lak pro zafixování

Z ubrousku vystříháme motivy, které chceme přenést na vajíčko, a odstraníme spodní vrstvy. Lepit budeme jen vrstvu horní. Obrázky nejlépe vyniknou na světlém pozadí - pokud budete vejce nejprve barvit, volte světlejší odstíny.

Velice působivě vypadá i kraslice oblepená výstřižky z novin, na které pak přenesete vystříhané motivy z ubrousků, viz obrázek vlevo.

Plochu vajíčka, kam budeme motiv lepit, jemně potřeme štětcem namočeným v lepidle. Vystřižený motiv přiložíme opatrně na skořápku a štětcem vyhladíme od středu ke krajům. Ihned můžeme aplikovat další obrázek.

Hotové vejce necháme dobře zaschnout při pokojové teplotě. Na závěr ho můžeme natřít bezbarvým lakem, docílíme tak jednolitého lesklého povrchu, a kraslice navíc vydrží déle pěkná.

Vzhledem k tomu, že při technice decoupage používáme lepidlo a lak, k dekorování se budou hodit vajíčka vyfouknutá nebo umělohmotná, nikoli uvařená natvrdo určená ke konzumaci.