„Oznamovatel operátorovi sdělil, že u jeho matky došlo k zástavě srdce. Hlídka na místo dorazila společně se zdravotní záchrannou službou, kterou dotyčný také přivolal,“ nastínila situaci Městská policie Ústí nad Labem.

V jednom z pokojů skutečně našli ženu středního věku bez známek života. Zdravotníci a strážníci se ihned pustili do oživování. To bylo po zhruba půlhodině úspěšné a u ženy byl zaznamenán srdeční tep. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o ženu silnější postavy, byli na místo přivoláni hasiči. Ti ji pomohli naložit do vozidla záchranářů, kterým byla dopravena do Masarykovy nemocnice k dalšímu ošetření,“ informovala městská policie.