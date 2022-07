Celkem pětadvacet označníků z autobusových zastávek se stane majetkem ústeckého dopravního podniku. Schválili to ústečtí radní, protože skončila takzvaná doba udržitelnosti projektu IPRM, jinými slovy, doposud to neumožňovaly podmínky dotace, které získalo město Ústí nad Labem od EU.

Inteligentní zastávky s elektronickými informačními tabulemi v Ústí. Archivní foto | Foto: Deník/Martin Klimeš

Týká se to například o zastávek MHD Prior, Keplerova, Na Kohoutě, Šaldova a Bezručova. Označníky tu byly umístěny v letech 2013 až 2015 právě za dotační peníze. Období udržitelnosti skončilo 26. května minulý rok, radní to dostali na vědomí 20. září 2021. Proč převod trvá více než rok, není jasné. Město to neoznámilo.