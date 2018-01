„Pacient neexistuje“. eRecept odhalil chyby v registru obyvatel

Severní Čechy - Původně měl varovat před nežádoucími účinky medikamentů. Místo toho elektronický recept odhalil něco úplně jiného: základní registr obyvatel je plný chyb. Lékaři odhadují, že jich může být až deset procent.

Ukázalo se to třeba v ordinaci lékařky Zuzany Miškovské. Jakmile začala používat elektronický recept, někteří pacienti přestali existovat. „Totožnost jsem sice ověřila podle průkazu pojištěnce i občanky, systém je přesto nenašel,“ popsala praktická lékařka.

Obrátila se proto na lékový ústav, ministerstvo zdravotnictví i resort vnitra. Výsledek ji překvapil. „Pracovnice z vnitra mi řekla, že registr obyvatel, na který je elektronický recept napojený, má spolehlivost jen 90 až 95 procent,“ uvedla lékařka.

Podobnou zkušenost zažila i dětská neuroložka a senátorka Alena Dernerová. „Také já jsem narazila na pacienty, jejichž údaje na občance či kartičce pojištěnce nesouhlasily s daty v základním registru obyvatel,“ řekla Deníku. Pacientům proto vystavila papírový recept. Jinak by své přípravky nemohli dostat.

HORKÝ BRAMBOR

Ministerstvo zdravotnictví přiznává, že o problému slyšelo. Za vady prý ale nemůže. „Státní ústav pro kontrolu léčiv, který má elektronické recepty na starosti, sice tyto problémy také zaznamenal, chyba ale není na jeho straně,“ potvrdila mluvčí resortu zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Pokud si je lékař stoprocentně jistý, že na recept zadal správné údaje, je podle ní vada v registru obyvatel. A ten spadá pod vnitro.

Jenomže tomu se nařčení nelíbí. „Zcela odmítáme tvrzení, že je chybovost registru obyvatel deset procent,“ ohradil se proti vyjádření zdravotníků mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Registr sice podle něj zpracuje na 30 milionů dotazů měsíčně, vady se ale daří opravit průběžně. Reklamaci, kterou na vnitru vznesla překvapená lékařka, nakonec ministerstvo vyhodnotilo jako neopodstatněnou. „Chyby proto budou nejspíš v databázích zdravotních pojišťoven,“ domnívá se Krátoška.

CIZÍ DĚDA

Lidé si přitom na registr obyvatel stěžovali už v minulosti. Některé případy řešila dokonce veřejná ochránkyně práv. „Všechny údaje v registru bohužel nejsou správné a úplné,“ konstatovala nakonec Anna Šabatová.

Šabatová prověřovala dokonce několik konkrétních podnětů. Obrátil se na ni třeba muž, který už sice čtyřicet let pobývá v zámoří, přesto na něj předloni udeřili exekutoři. Tvrdili mu, že má v Česku vedený trvalý pobyt a od roku 2002 neplatí za svoz odpadu.

„Další paní se dostala do dědického řízení o zadlužených pozemcích cizích lidí. Ukázalo se, že úředníci zapsali jejímu zemřelému dědečkovi chybně rodné číslo. Tak získal i cizí příbuzenstvo,“ vzpomíná om᠆budsmanka.

Chyby podle ní mohly vzniknout několika způsoby. Část zřejmě pochází ještě z devadesátých let, když se data do registru poprvé zanášela. Další mohli udělat dnešní úředníci, když vystavovali nové doklady. Některé vady zase mohou mít na svědomí technické výpadky registru – data se při nich do systému nenačetla.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová proto nyní všem pacientům doporučuje, aby všechny případné nesrovnalosti resortu vnitra hlásili.