Palivový kombinát Ústí (PKÚ) má od 1. ledna 2020 nového ředitele. Je jím Walter Fiedler. Dlouholetého odborníka na hornictví a související činnosti do funkce jmenoval vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poté, co po dohodě skončil Petr Lenc.

Místa pro rodinný sport: Jezero Milada | Foto: archiv jezera

Ústecký státní podnik PKÚ má na starosti zahlazování následků hornické činnosti. „Palivový kombinát Ústí do krajiny ovlivněné těžbou zejména hnědého uhlí vrací život, hledá pro ni a vytváří v ní podmínky pro další využití. Ať už se jedná například o zdroje a akumulaci energie, zemědělství a lesnictví, rekreaci, sport, naučné stezky aj. V době, kdy řešíme útlum uhlí, je role PKÚ naprosto zásadní, v čele tak musí být odborník na slovo vzatý, který se nebojí velkých projektů, jako je třeba soustava jezer, která by v Ústeckém kraji mohla místo dolů a lomů vzniknout,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Walter Fiedler má pro to potřebné znalosti i know-how, působil v manažerských pozicích v různých společnostech. V nové funkci mu přeji hodně úspěchů a energie.“