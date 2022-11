Nové kulturní památky přidělávají vrásky na čele městskému vedení. Patří mezi ně pět hrobek ústeckých továrníků a jejich blízkých, vynikajících svou architekturou či výzdobou. Některé z nich jsou ovšem v havarijním stavu a budou co nejdříve potřebovat zásah restaurátora nebo minimálně citlivého zedníka. Jenže to nebude tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.