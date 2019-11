Na nezájem si nemůžou stěžovat. Řeč je o desítce památek včetně hradů, zámků i jednoho kostela Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ústeckém kraji. Už několik let se tady návštěvnost drží na vysoké úrovni. Letos jsou sice čísla mírně nižší než loni, lidé z NPÚ přesto mluví o úspěchu. Díky relativně vysokým tržbám mohou investovat do potřebných oprav.

V meziročním srovnání zaznamenaly památky v NPÚ v Ústeckém kraji tříprocentní pokles. „Vliv na to mělo zejména mimořádně horké léto,“ vysvětlil mluvčí ústavu Tomáš Pospíšil. Nejvíc lidí, kolem 31 tisíc, v uplynulé sezoně dorazilo na hrad Házmburk. O pět tisíc méně jich přišlo na zámek v Ploskovicích. Celkem evidovali v krajských památkách pod NPÚ více než dvě stě tisíc hostů. „Jedná se o úspěšnou sezonu, daří se nám už několik let,“ chválil Dušan Michelfeit, ředitel Územní památkové správy v Praze.

Parky trápí sucho

Větší propad, o šest tisíc hostů méně, měli jen na zámku v Jezeří. Tam za to prý může hlavně návštěvnický deficit říjnové akce Oživlá strašidla. „Bylo to počasím a byl to také prodloužený víkend. Lidé mohli vyrazit i do vzdálenějších cílů,“ vysvětlil Michelfeit s tím, že kdysi šlo o jedinou akci v širokém okolí a návštěvnost na ní vystoupala až na osm tisíc. Běžná návštěvnost ale prý na Jezeří naopak rostla. „Přišlo o čtyři stovky lidí více,“ potvrdila kastelánka Hana Krejčová.

Zatímco návštěvnost celkově mírně poklesla, tržby má NPÚ nakonec vyšší. „Potřebujeme je, finance používáme zejména na opravy,“ upozornil Michelfeit. I na památkách se potýkají se škodami kvůli extrémnímu suchu. Především v zámeckých parcích. Jen v Ústeckém kraji to NPÚ stálo kolem milionu korun. S těmito náklady musejí počítat i v dalších letech. Nárůsty rozpočtu mají v ústavu také v kolonce energií. To se odrazí i v cenách vstupenek do objektů NPÚ, podražit by příští rok měly zhruba o desetikorunu.

Získané prostředky z tržeb jdou i na investice. Na Házmburku se pokračuje ve stavebních úpravách kvůli větší bezpečnosti prohlídek v areálu hradu. V Krásném Dvoře zase na obnově zámeckých schodišť, hotovo bude příští rok. Před zahájením je obnova divadelního sálu na Jezeří. Pracovat se má také na střeše libochovického zámku, jde o obří akci za 71 milionů. Připravena je i obnova fasády v Ploskovicích. Akce by i v příštím roce měly probíhat za provozu.

Skokan Stekník

Skokanem roku v návštěvnosti památek v kraji byl zámek Stekník. Tam si našlo cestu více než patnáct tisíc lidí, o tři tisíce více než loni. „Důvod je jasný, letos jsme otevřeli novou návštěvnickou trasu. Stekník se tím zařadil mezi plnohodnotně zpřístupněné zámky,“ řekl Michelfeit. Poslední etapa obnovy zámku stála kolem šestnácti milionů. „Je to nádherná trasa. Jsme velmi rádi, že návštěvníci zámek objevují,“ dodal Michelfeit.

Práce na památkách pro jeho zaměstnance, ale ani nabídka pro návštěvníky rozhodně nekončí. „Na ukončenou sezonu navazujeme adventní nabídkou,“ ujistil. Do takzvaného „hradozámeckého adventu“ se zapojí i řada památek v kraji. Připravují akce pro školáky, které na nich seznámí se zvyky a slavením Vánoc v šlechtickém prostředí v minulosti. Dál chystají vánočně vyzdobené prohlídkové trasy jako v Benešově nad Ploučnicí. A v neposlední řadě také vánoční koncerty jako ve Stekníku či v Mostě.

Na vánoční prohlídky v termínu 14. a 15. prosince do Ploskovic pozvala kastelánka zámku Jana Zimandlová. „Je to tradiční akce, kterou děláme už několik let,“ popsala. Na zámku při ní bývá spousta stromečků. Už teď přijímají rezervace. V uplynulé sezoně mohli v Ploskovicích návštěvníci poprvé zhlédnout 10 nově zrestaurovaných nástropních maleb Josefa Navrátila. Velký ohlas měly i nové prohlídky zámeckého parku s botanikem.

V Mostě s akcemi začínají už 30. listopadu. V kostele Nanebevzetí Panny Marie uspořádají adventní koncert, bude zdarma. Zástupkyně kastelánky Zuzana Klimplová doplnila, že hned 1. prosince bude v kostele bohoslužba spojená s žehnáním adventních věnců. Klimplová je s návštěvností spokojena. „Oproti loňsku se zvedla o deset procent,“ řekla. Svůj podíl na tom podle ní má asi i stále neutuchající zájem o televizní seriál Most! „Letos bylo daleko více Čechů a ti většinou šli právě po stopách seriálu. Po prohlídce kostela se ptali, kde najdou Severku a kudy že vede cesta na Hněvín,“ dodala.

V Krásném Dvoře zvou už 17. listopadu na Sametový běh. Jde o speciální závod pro orientační běžce. „Může ale přijít kdokoli,“ ujistila kastelánka Michaela Hofmanová s tím, že bude otevřen i zámek, kde se letos natáčely scény do dokončovaného snímku Zdeňka Trošky Zakleté pírko. Nešlo zdaleka o jediné filmování na památkách v kraji. V Ploskovicích, kde lidé z NPÚ ve čtvrtek seznámili novináře s čísly za uplynulou sezonu i s nabídkou na nadcházející adventní období, právě filmaři připravovali natáčení záběrů do seriálu Kolo času v americké produkci. Naostro tu klapky pojedou 19. listopadu. Filmování je významnou vzpruhou rozpočtu NPÚ. Jenom v Ústeckém kraji získal NPÚ z krátkodobých pronájmů za sezonu 3,3 milionu. Pro představu, ze vstupného měl kolem 12 milionů.