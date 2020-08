Neozbrojený se postavil před kolonu tanků. Na chvíli se mu ji podařilo zastavit. Když potom Ústečan Petr Fridrich v noci z 20. na 21. srpna před 52 lety ustoupil ke krajnici, o chvilku později ho zachytil tankový pás. Dopadl na dlažbu a utrpěl zranění, na něž zemřel o den později v ústecké nemocnici. Stal se první obětí sovětské okupace z roku 1968 v zemi.

Od pátečního dopoledne 21. srpna 2020 jeho tragické úmrtí připomíná pamětní deska v místech, kde se to stalo. Tedy u motorestu v ulici Na Vantrokách. O její umístění se postaral spolek Společně. „Vytvoření desky jsme iniciovali a uhrazen bude z výtěžku veřejné sbírky,“ informoval místostarosta spolku Jiří Čapek.

Během jejího odhalení připomněli členové spolku Fridrichův příběh. Za doprovodu dívky o půl dvanácté v noci opustil restauraci Budvarka. Šli na tramvaj do Předlic. U stanice Pošta viděli projíždět ulicí tanky a nákladní auta. Nastoupili do tramvaje a jeli do Předlic, kde na chvíli musela tramvaj zastavit, protože cestu zatarasily další projíždějící tanky.

Tehdy začal pokřikovat na kolonu. Když dojeli na konečnou k vozovně, dál pokračovali v cestě pěšky. Šli silnicí směrem do Chabařovic. U restaurace Lednice v Předlicích šli po silnici a tehdy proti nim začaly projíždět další tanky a auta. Fridrich poznal, že se jedná o sovětskou armádu. Začal jim nadávat a mávat rukama. Vběhl v jednom okamžiku do středu vozovky, stál zde a snažil se kolonu zastavit.

První tank se před ním skutečně zastavil. Potom šel Fridrich stranou na kraj vozovky. Tuto událost viděl jeden místní z Předlic. Z protokolu Veřejné bezpečnosti, tehdejší komunistické pořádkové policie, událost sledoval z okna bytu na vzdálenost zhruba 80 až 100 metrů. „Budil dojem podnapilého občana,“ popsal vyšetřovatelům do protokolu.

Když Fridrich ustoupil z vozovky, tanky se daly opět do pohybu. Vojenské stroje zabíraly celou vozovku. Doslova jezdily ze strany na stranu, jelikož se jim smýkaly pásy na dlažbě. Projížděly tak těsně okolo Petra Fridricha, který stál u krajnice. Třetí tank poté, co se kolona rozjela, dostal na dlažbě smyk. Pásem zachytil rozzlobeného mladého zaměstnance Spolchemie za bundu, vyzvedl ho do výšky a odhodil zpět na dlažbu.

„Záznam o této události se dochoval v Národním archivu, ve fondu generální prokuratury. V usnesení Veřejné bezpečnosti je uvedeno, že příčinou smrti Petra Fridricha bylo pohmoždění mozku, zlomenina klenby i spodiny lebeční,“ uvedl ředitel ústeckého archivu a historik Petr Karlíček.

Jeho zranění lékař nahlásil na obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti ve 3.40 hodin. Pohřben je na hřbitově v městské části Střekov a jeho hrob dodnes zůstal zachován. Bezpečnost tehdy vyšetřování odložila už 11. září 1968, protože se podle protokolu nepodařilo prokázat ublížení na zdraví s následkem smrti. Zjistila údajně, že oběť nehody měla v krvi 1,74 promile alkoholu.