Obvykle se to 5. prosince kolem 17. hodiny ve většině měst a obcí hemží lidmi. Nedočkavě vyhlížejí rozsvícení stromečku nebo návštěvu pekelné delegace. Letošní rok byl jiný, veřejná místa tichá a čerty pohybující se v ulicích byste spočítali na prstech jedné ruky. Přesto byla místa, kde mikulášská nadílka a oslava adventu proběhla.

Široký areál, kde je možné dodržovat rozestupy a zároveň pojme větší počet lidí, mají na Lesné v Krušných horách. V souladu s protiepidemickými opatřeními se tu snaží udržet doprovodný program po celý rok, výjimkou nebyl ani mikulášský den. Na Lesné se totiž otevřelo peklo a lidé si mohli zarezervovat návštěvu Mikuláše.

Mimo to na návštěvníky i v dalších týdnech čeká lesenský vyřezávaný betlém, Hrázděný dům, ve kterém je připravená vánoční expozice, nebo kaplička, kde je možné zapálit svíčku. Návštěvníky mikulášský program potěšil. „Přestože byla mlha, atmosféra byla skvělá. Krásný betlém, koledy, spousta dobrot,“ vysekla organizátorům poklonu Miluše Garabová. Adventní víkendy by měly na Lesné, pokud je vládní opatření opětovně neomezí, probíhat až do Štědrého dne.

Ve městech chodilo během soboty Mikulášů, andělů a čertů jen málo. Lidé si letos nebyli jistí opatřeními, objednávky proto nechávali často na poslední chvíli nebo od návštěvy nadpozemské trojice upustili úplně. „Je to trochu riziko, takže jsme jen nechali balíček dětem za oknem. Výchovný moment čerta nebyl, takže balíček byl z poloviny nacpaný bramborami a uhlím,“ usmívá se Jirkovanka Adéla Široká.

Právě kvůli nejisté situaci a objednávkám na poslední chvíli se někteří dočkali i své premiéry. „Ráno mi manželka sdělila, že v pět odpoledne dělám čerta u sousedů na zahradě. Kostým byla improvizace, nakonec se ale zadařilo a akce to byla moc hezká,“ svěřil se Luboš Spáčil, který se poprvé chopil čertovského řemesla v jedné z vesnic na Chomutovsku.

Organizované návštěvy čertů a Mikulášů v domácnostech tak v řadě měst zasuplovalo alespoň venkovní řádění krampusáckých skupin. Už v pátek vyrazily po celém kraji na popud celorepublikové krampus výzvy do obchodů, někteří pekelníci do nich zamířili i v sobotu.

Objevily se ale i incidenty. V Ústí nad Labem museli svoji produkci na Mírovém náměstí ukončit kvůli nepřístojnému chování diváků. „Museli se před davem schovat v obchodě. Lidé je strkali, ničili jim kostýmy a hlavně jim pod nohy házeli petardy,“ okomentoval náhlé přerušení akce Ústečan Patrik Šiška.

Trhy zeštíhlely

Druhá adventní neděle nabídla ve městech adventní trhy. Ty letos probíhají trochu jinak – jsou menší a bez doprovodného programu. A našly by se i další menší změny. Na těch chomutovských je to třeba i absence zvoničky. Madlo by nebylo možné udržovat hygienicky čisté. Proto stavbu nahradila vánoční májka. Nejspíš nesplní vánoční přání, jako to prý uměla zvonička, ale možná pod ní najdete lásku a štěstí. Je totiž také ze jmelí, které, jak známo, legalizuje polibek i mezi dvěma neznámými lidmi.