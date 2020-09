Drak je létající zařízení, které se ve vzduchu dokáže udržet bez vlastního pohonu, pouze vlivem aerodynamických sil. Svůj původ má v Číně a pravděpodobně byl prvním lidským výtvorem, který se vznesl do vzduchu, a to před více než dvěma tisíci lety.

Původní čínský drak je obdélný a nemá ocas, přesto ale létá znamenitě. Postupem času v Číně draci stále více přebírali kultovní a náboženské funkce, neboť lidé věřili, že prostřednictvím draka jsou ve spojení s bohy. Kromě Číny patří draci také do kultury Japonska, Malajsie nebo Indonésie.

Ve srovnání s asijskými kulturami přišli draci do západních zemí poměrně pozdě. Kosočtvereční, kosodélní a šípovití draci se v Evropě stavěli pro zábavu od 15. do 18. století. V 18. století vypustil známý americký vědec Benjamin Fran-klin draka do bouřky a podal tak první svědectví o blesku jako výboji statické elektřiny mezi mraky a zemí.

Typy draků

Plochý drak

Má tvar deltoidu (typický čtyřúhelníkový tvar draka), psaníčka, hvězdy nebo diamantu – jedná se o tradiční české typy draků. Konstrukce většinou sestává ze zkřížených proutků, potažených papírem či plátnem,na které je připevněn ocas s fáborky.

Akrobatický drak

Různé sofistikované druhy draků, připomínající malé rogalo.

Paraglidingový (tažný) drak

Drak podobný paraglidingovému křídlu, používá se zejména pro jízdu na surfu či snowboardu.

Krabicový drak

Složitější typy draků v nejjednodušší podobě sestávající ze dvou spojených čtyřstěnných papírových komor.

Čínský drak

Tradiční model se obvykle odvozuje od trubice z bambusových kruhů potažených papírem, nebo má tvar papírového pytle, připevněného na lehkou bambusovou konstrukci.

Kam vyrazit pouštět draka v Ústeckém kraji?

Obloha takřka bez mráčku, příjemná teplota a stálý vítr. To jsou ideální podmínky, aby k nebesům vylétli draci. Jedno, jestli vyrobení doma z papíru a špejlí, koupení, anebo jde o akrobatické draky.

Míst, kde se dají pouštět je nepřeberně, kromě plácků za domy jde o místa, která drakomilce obzvlášť přitahují. V Mostě je to třeba vrch Šibeník, v Ústí nad Labem s oblibou pouštějí draky nad Střekovem a v Chomutově například nad Domovinkou. Krásné výhledy slibují horské louky v okolí Blatna nebo klášterecký Oudaplac – louka, z níž se otvírá pohled na celé město i se zříceninou hradu Lestkov.