Ústí nad Labem - Volební plakáty nebyly hanlivé, říká policie. Oponenti naopak mluví o sloganech připomínajících dobu nacismu.

Předvolební billboardy nebyly rasistické. To v podstatě řekla policie, když odložila vyšetřování pro mnohé kontroverzních hesel na plakátech dvou ústeckých hnutí. Jednak Čistého Ústí, jehož lídrem byl Tomáš Vandas (DSSS), jednak Ústeckého fóra občanů (UFO) vedeného exprimátorkou Věrou Nechybovou.



Hnutí rozhodnutí policie vítají, jelikož od samého počátku jakoukoli spojitost s rasismem odmítala. Naopak neziskové organizace, které pracují s menšinami, odborníci a opoziční zastupitelé nadšením nehýří a plakáty považují za odporné a nemorální. Říkají, že přesně takhle začíná genocida.

Policie se plakáty začala zabývat krátce po zahájení předvolební kampaně, a to z vlastního podnětu. „Tento případ jsme založili, protože nebyla naplněna skutková podstata trestného činu nebo přestupku,“ uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková.

PLAKÁTY ŠLO VYLOŽIT RŮZNĚ

To jinými slovy znamená, že případ skončil, a úkony spojené s trestním stíháním policie nebude zahajovat, protože se vlastně nestalo nic, co by bylo protizákonné. Hnutí UFO sice mělo na plakátu slogan „Město bez parazitů“, ale ten lze vykládat různým způsobem, jelikož stejně jako heslo Čistého Ústí „Neplatit parazitům“ neobsahuje přímé spojení s nějakou národnostní či jinou menšinou.



Lídryně UFO a náměstkyně primátora Věra Nechybová kvitovala informaci o odložení případu s povděkem. „Škoda jen, že se to vyšetřovatelům nepodařilo prokázat dřív. Ten, kdo podal na policii podnět k prošetření, nás tím i částečně poškodil,“ poznamenala.



Podobně reagoval i Tomáš Vandas z Čistého Ústí, respektive DSSS. „Mě to ani nepřekvapilo. Slogan nebyl o rasismu ani xenofobii, ale o tom, abychom se k sobě chovali slušně. Nepředpokládám, že bychom podávali nějakou žalobu, bylo by to zbytečné,“ prohlásil.

Podle něj prý v našem státě není jisté, že by se vůbec nějakého odškodnění dočkali. „Na podobné útoky před volbami jsme i celkem zvyklí,“ poznamenal Vandas.



Opozice to vidí jinak. Třeba zastupitel PRO! Ústí Lukáš Blažej. „Taková hesla mi přijdou odporná. Vládní hnutí se předhání s DSSS, kdo bude víc připomínat nacistické Německo,“ nesouhlasil.



Aktivista Miroslav Brož ze sdružení Amare Předlice upozornil na případ z Mostu, kde volební kandidáti, dle něj rasisté, měli podobná hesla na plakátech a tvrdili, že mají slovem parazité na mysli šváby a štěnice.



„Když sociologie hovoří o genocidě, připomíná, že jejím předstupněm je odlidštění protivníka. Turci o Arménech hovořili jako o krysách. Nacisté lidi určené k likvidaci označili za nepřizpůsobivé. U nás to převzala Dělnická strana. Děsí mě, jak to slovo u nás zdomácnělo,“ řekl Brož.

Politolog a pedagog ústecké Univerzity J. E. Purkyně Daniel Kroupa komentoval, že takové záležitosti je třeba posuzovat podle Listiny základních práv a svobod i trestního zákona. Z tohoto hlediska to prý za extrémismus považovat lze.



„Zažíváme to i na parlamentní úrovni. Část veřejnosti to vnímá jako normální. Nesmíme tomu podléhat, pokud nechceme, aby se náš národ rozvrátil do vzájemně nepřátelských a nenávistných skupin, jež si budou vyřizovat účty násilím,“ dodal před časem politolog.