Pařba jako ve Vegas. Najděte se na fotkách z plesu patriotů!

Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ - V duchu filmové komedie Pařba ve Vegas se odehrával v sobotu večer v Domě kultury v Ústí nad Labem pestrý Centropol 9. ples severočeských patriotů.

Vystoupili na něm hvězdy taneční, tedy ze StarDance známý Jan Onder s kolegy. Nabídli nejen stylové rokenroly.

Na úvod akce ve velkém sále DK Ústí popřála ústecká primátorka Věra Nechybová návštěvníkům dobrou zábavu, moderátor Jakub Kohák byl tradičně vtipný a hvězdy plesu Helena Vondráčková, Michal David, Ondřej Ruml, Olga Lounová, Michal Hrůza a Slováčkův orchestr hity nešetřili.

"Nedávno jsem viděl koncert Depeche mode v Praze, ale i my to tu máme hezký," tvrdil publiku Kohák. A i když muž v saku a s motýlkem odhadoval, že by kolem jedné večer už mohli být všichni návštěvníci opilí, byla to jen jeho nadsázka, na kterou jsme u něj zvyklí.