Ústí nad Labem - Podle auditu v Městských sadech neodpovídají fakturované počty stromů, keřů a rostlin skutečnému stavu.

Městské sady - aktivní park. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Nesedí nám faktury. K tomuto neúprosnému výsledku došli auditoři při následné kontrole revitalizace Městských sadů. Peněžní vyjádření všech nedostatků je 1,496 milionu korun. Největším prohřeškem má být skutečnost, že v parku není vysázeno to, co by tam mělo podle faktur být. A to v ceně jednoho milionu korun.

Úřad regionální rady Severozápad už přistoupil, podle mluvčí Marcely Klíchové, k nepříjemnému krácení dotace a pokutě. „Ve druhé etapě projektu zjistila kontrola nedostatky a tudíž byla městu udělena sankce ve výši 381 tisíc korun. Následný audit odhalil další pochybení."

V auditorské zprávě se, krom podivných faktur, hovoří i o dalších pochybeních. Příjemce nedodržel povinnost pojistit neprodleně veškerý pojistitelný majetek pořízený z dotace, nejpozději ke dni ukončení projektu," píší ve zprávě Iveta Bauerová, Milena Palánová a Lukáš Brabenec, konkrétně dvanáct kašen za 8,5 milionu korun.

Závěrečnou zprávu auditorů si můžete stáhnout zde.

Jak dál uvedla Klíchová, prozatím dotaci z evropských peněz úřad pokrátil o bezmála 800 tisíc korun. „Druhá etapa projektu nebyla stále proplacena, neboť se u projektu řeší ještě další nesrovnalosti," dodala mluvčí Klíchová. „První etapa projektu byla proplacena, k žádnému krácení dotace nedošlo."

Přijít by ale Ústí mělo o dalšího půl milionu za další chyby, jichž se při rekonstrukci dopustilo. Revitalizaci parku provedla ústecká firma SDK Průmstav stavby. Její šéf Aleš Dobrovolný prozatím uvedl. „Přiznám se, že žádné výsledky auditu nemám k dispozici a nemohu k tomu tedy nic relevantního říct," řekl Dobrovolný. „Jakmile je budu mít po ruce, určitě se k tomu vyjádříme."

Na přípravě projektu se kromě úředníků magistrátu podílela například Zuzana Kailová, současná náměstkyně primátora, případně zastupitel Michal Rožec, oba za ČSSD. I z tohoto důvodu je revitalizace vnímána především jako investice prosazená především ČSSD. Ústecký magistrát se zatím redakci Ústeckého deníku ke kauze nijak nevyjádřil.

O tom, že jsou Městské sady předražené, je veřejnost přesvědčena již dlouho. Jejich revitalizace totiž stála zhruba 82 milionů korun. Radim Holeček a Jaroslav Achab Haidler dokonce podali v této souvislosti trestní oznámení s tím, že odvedené práce neodpovídají hodnotě 82 milionů korun a že se na zakázce někdo neoprávněně obohatil.

„Sociální demokraté umožnili neefektivní využití evropské dotace, která byla na park určena," myslí si o tom Radim Holeček. „Já stále tvrdím, že 82 milionů v parku proinvestováno nebylo a orgány činné v trestním řízení by se měly poohlédnout po tom, jakou cestou byly peníze vyvedeny a u koho skončily." dodal Holeček.

Co přesně říká audit? Zjištění číslo 8

Porušení ustanovení: Na základě fyzického ověření na místě bylo zjištěno, že fakturované počty stromů, keřů a rostlin neodpovídají skutečným počtům, které byly fyzicky ověřeny na místě realizace projektu. Zjištěné rozdíly byly vyčísleny ve výši 703 878,00 Kč včetně DPH za I. etapu a ve výši 369 806,00 Kč včetně DPH za II. etapu, celkem ve výši 1 073 684,- Kč včetně DPH. Závažnost: střední významnost.

Doporučení: Proplacení dotace dokládat skutečně vynaloženými, odůvodněnými a řádně prokázanými způsobilými výdaji.