Teď naposledy navrhli Ústečané vylepšení ježka v rámci participativního rozpočtu. Řemeslníci ho poté ještě po dohodě s autory projektu natřeli základovou barvou, poté měla přijít další vrstva, aby byla socha pro děti veselejší. Jen bylo potřeba zhruba týden počkat, než základový nátěr pořádně zatvrdne. Jenže i během takto krátké doby si ho vzali „do parády“ chuligáni a bodliny poškodili.

Podle starostky centrálního městského obvodu Hany Štrymplové (ANO) nezbylo než požádat městskou policii o dohled. „Strážníci tam nyní docházejí několikrát za den. Bohužel, někteří lidé asi mají potřebu všechno nové okamžitě zničit. Chci apelovat na zdravý rozum, neničte dětem hřiště,“ zdůraznila.

Odborná firma ještě instaluje kolem ježka speciální koule, které prostor prosvětlí a učiní veselejším. „I ty je potřeba před vandaly ohlídat. Bohužel, chuligáni nám hned zničili například kolotoč v parku Vrchlického na Klíši. Za Domem dětí a mládeže bychom ještě chtěli revitalizovat například posezení, to je ale posprejované a sprejeři se vyřádili i na několika dalších místech v parku,“ pokračovala starostka s povzdechem.

Jak vysvětlila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, ústečtí policisté například v loňském roce v období od ledna do srpna vyšetřovali celkem jedenáct případů trestného činu sprejerství. V letošním roce je to ve stejném období o jeden případ méně. „V přestupkové rovině to jsou za rok 2020 tři a za letošek osm případů,“ poznamenala.

I proto nyní musí ústečtí strážníci podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného docházet na obchůzku do parku nejenom několikrát denně, ale také několikrát během noci. „Než ta hmota vytvrdne, nezbude nic jiného než to prostě fyzicky ohlídat. Tady už budeme pachatele posílat rovnou před přestupkovou komisi, jelikož to není zrovna levné. Škoda bývá značná i při sebemenším poškození,“ varoval Novotný.

Park republiky patří více subjektům: odborové organizaci chemičky, městu i obvodu. Ježek býval součástí jezírka, které ale už zmizelo, jelikož se na něm podepsal čas a vandalové. Plastika je zatím obehnaná páskami, aby k ní lidé nepřistupovali. Volně přístupná bude nejdříve za týden. Přitom to není tak dávno, co figura bodlinatého zvířete získala novou podobu. Naposledy se tak stalo v roce 2015, kdy za jeho opravy a odstranění nasprejovaných nápisů a malůvek městský obvod zaplatil zhruba 30 tisíc korun.

Park nyní čeká další proměna. Získal totiž třetí místo v hlasování o příspěvek v participativním rozpočtu, do něhož posílají své návrhy sami Ústečané. Magistrát a centrální radnice budou společně řešit další odpočinkové a relaxační zóny. „Hned, jak to bude aktuální, se chystáme řešit konečnou podobu projektu. Máme na to půl milionu korun, pokrýt by to mělo i projektovou dokumentaci,“ dodal rozvojový náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).