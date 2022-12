Altánek v parku je jedním z nich. Vybudování odpočinkové a relaxační zóny v Parku Republiky se během hlasování v minulém ročníku participativního rozpočtu umístilo na třetím místě. Příslušnou dotaci pro centrální městský obvod na její vybudování odhlasovali ústečtí radní letos na jaře. Ačkoli se altán kolemjdoucím i místním lidem většinou líbí, sem tam se objeví i negativní ohlasy přesně podle přísloví, že není člověk ten, aby se líbil lidem všem. V každém případě panuje o participativní projekty stále velký zájem.

Většině Deníkem oslovených lidí se altánek líbil. Například studentce Aleně, která parkem procházela ve středu dopoledne na výuku. „Je to moc hezká pergola. Mně se líbí, že to není klasická zahradní stavba, ale fakt moderní věc, která sem zapadne. Pamětníci říkají, že to původní, co tu bylo, snad bylo hodně podobné,“ zamýšlela se. Vcelku spokojený byl i místní senior Jaroslav, který vedl po zasněženém parku psa na procházku. „Ale jo, je to hezký, jen bych uvítal nějakou stříšku proti slunci a dešti,“ krčil rameny.

O úspěšnosti a zájmu o participativní projekty hovoří i počet lidí, kteří se každoročně hlasování účastní. V tom aktuálním bylo přiděleno kolem čtyř tisíc hlasů. „Osobně jsem rád, že se lidé ozývají a své projekty posílají. Zájem nás opravňuje k pokračování v participativních projektech. Přeji Ústí hodně takových dobrých projektů, máme na ně opět tři miliony korun,“ poznamenal radní pro rozvoj Pavel Tošovský (nez.).

Společný cíl

Sama autorka projektu Eliška Marečková žije v blízkosti Parku Republiky třetím rokem. Chápe prý, že se někomu altán nelíbí, ale požadavků bylo mnoho, hlavně, ať není krytý. „Celé to vzniklo v dobré víře. Participace se vypisují každý rok a každý mohl a může podat návrh, jak chce zvelebit své okolí. Třeba se příště během další participační výzvy sousedé spojí a společně budou řešit společný cíl,“ řekla. „Lidé, kteří žijí v okolí, ač mají generačně rozdílné názory na jednotlivé prvky v parku, mají stejný cíl jako já, aby se nám tam všem líbilo. Pokud se ale nesejdeme a do budoucna se nedomluvíme, co tam chceme mít, tak nakonec budeme všichni jen nespokojení,“ poznamenala.

Co se hodnocení pergoly v Parku Republiky týká, podobně jako ti na ulici se ptali i lidé na facebooku. Například Michala Brožová. „A to nebude nijak stíněno? Takhle to vypadá jako historická šibenice nebo kostra na jurtu,“ ptala se. Dalším se zase nezdála cena. Naproti tomu známá kritička ústeckých politických poměrů, lékařka Karola Haasová, se postavila na obranu projektu. „A já proč v Ústí nic nového nevznikne. Protože se na jakýkoli počin vrhnou kecálisti, co z kanapátka na facebooku hejtujou lidi, co se o něco snaží. Tak zvedněte pozadí a něco vymyslete pozitivního. Jo a moc děkuji těm sousedům od Parku, kdo se za nový prvek zasadili, líbí se nám to,“ poznamenala.

Nejvíc diskutovaná nebyla ani tak cena pergoly, ale to, že nemá střechu. Starosta centrálního městského obvodu Tomáš Kirbs (ANO 2011) reagoval na dotazy v tomto smyslu s tím, že sice projekt přebral z minulého volebního období, ale že se na to kolegů ptal. „Zkušenost s altánky v Ústí je taková, že jakmile je někde takový zastřešený, začnou se v něm shlukovat nekalé živly. Narkomani, bezdomovci, chuligáni. Proto byl požadavek na netypický altán bez klasické stříšky,“ dodal.

Participativní projekty v Ústí nad Labem 2022 (pro, proti)

Pergola pro kulturní a společenské aktivity – Svádov 557 (+621, -64)

Tillemannovo údolí 449 (+537, -88)

Dětské hřiště s workoutovými prvky v parku na Šafaříkově náměstí 427 (+549, -122)

Fričova vyhlídka 383 (+418, -35)

Discgolfové hřiště se zázemím 339 (+451, -112)

Odpočinková a pohybová zóna v ulici Tolstého 334 (+458, -124)

Pergola pro děti i dospělé v Olšinkách 325 (+418, -93)

Rybníček Na Louži 314 (+352, -38)

Betonová plocha ulice Jizerská a Pincova 263 (+333, -70)

Loni byly k dispozici tři miliony korun, letos také.