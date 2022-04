V minulosti po připomínkách místních lidí město opravilo velkého ježka, a přidalo k němu barevné koule jako dekoraci. Většina Ústečanů ho vnímala jako dětský prvek. Tím také je, ale ne jako prolézačka. Navíc na něj útočí vandalové. Proto se na něj zaměřila městská policie. Podobnou ochranu budou chtít lidé i po pergole, jelikož mají obavy, aby se tu nescházeli narkomani.

Jak vlastně Eliška Marečková na projekt přišla a co ji inspirovalo? Například projekty žen z Klíše, které prosadily úpravy Vrchlického sadů. „Mne mrzí, co se ve městě děje. Ono je špinavé, šedivé a plné nepořádku. Pokud se něco děje, tak to bývá výsledek iniciativy lidí. Tak jsem si sedla a sepsala to. Jenže jsem to nikdy nedělala, proto jsem moc nevěřila, že to vyjde,“ vzpomínala.

Ceny ojetých aut stále výrazně rostou. V bazarech za rok stouply o desítky tisíc

Co se parku týká, došlo jí, že tam nic není pro lidi, kteří si tu chtějí odpočinout a třeba relaxovat, číst si tu, procházet se, malovat, udělat si piknik a tak dále. „Není tu žádné zázemí, jen pár laviček. Původní altán je v hrozném stavu. Lidi sice mají obavy, že se tu budou scházet podivné existence a nekalé živly, ale o tom to není. Když sem bude docházet několikrát denně městská policie, oni si to rozmyslí a odejdou jinam,“ myslí si.

Do budoucna by chtěla v budování relaxační zóny pokračovat. Třeba umístěním několika jednoduchých fitness prvkům na travnatých plochách. „Ale nic složitého a nepřeplácat to. Ten park má jednoduchou, jemnou a prostou krásu a já si nepřeji to pokazit. Vkusné dřevěné lavičky, jako jsou třeba u Hraničáře a podobně. Aby tu co nejvíc lidí našlo odpočinek, chodilo sem rádo, jejich bezpečnost a majetek parku hlídaly kamery,“ zasnila se.

Okrašlovací spolek má v Telnici plné ruce práce. Obnovuje pomníčky i kaple

Podle starostky centrálního městského obvodu Hany Štrymplové altán vyroste kousek od antikvariátu, nalevo u příčné cesty. „Po ukončení výběrového řízení chceme mít hotovo do konce léta, termín je do konce října. Budeme ale doufat, že všechno půjde, jak má a bez problémů, aby si Ústečané pergolu užili ještě v létě,“ poznamenala.

Participativní rozpočet má na „velkém“ městě na starosti náměstek primátora Pavel Tošovský. „Jsem rád, že ten park postupně zase začíná vypadat k světu. Určitě to pergolou neskončí, další by třeba mohly být lavičky a chce to určitě opravu cest. To bych viděl jako další v pořadí,“ dodal.