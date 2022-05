Ty už prostě přestalo bavit neustálé čekání na nová parkovací místa. Protože co se těch týká, nikde jinde v Ústí nad Labem nedostatek parkovacích stání nenarostl do tak obludných rozměrů, jako právě v Doběticích. Stačí tu z práce dorazit trochu později a může se stát, že domů budete pomalu šlapat kilometr. Některé už nemilá situace dokonce zmátla natolik, že recesistickému příspěvku na Facebooku uvěřili.

Satirická vizualizace se objevila s komentářem jejich tvůrců Petra Jelínka a Adama Brože. „Projekt jsme usilovně, několik posledních let, tvrdě prosazovali a nyní jsme na správné cestě a příští rok začne jeho výstavba. Pod podlaží naleznete až dvě stě parkovacích míst včetně deseti stojanů pro elektromobily. Dále zde vyroste obchodní řetězec Trombola, asijská kuchyně a v neposlední řadě kinosál o kapacitě sedmdesát osob. Hlavním trhákem je venkovní bazén se skokanským můstkem o výšce patnáct metrů. Na cenách vstupů jedinců a rodinných vstupů, nadále pracujeme. Děkujeme za figuranta v bazénu Adamu Brožovi. Za tuto fotomontáž mu bude vyplácena renta po zbytek života,“ s nadsázkou napsali s tím, že zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje, které se konalo poslední pondělí, provázela řada emocí.

„Správa koupališť totiž po zastupitelstvu požadovala schválení aktualizace zásad územního rozvoje, aby bylo možné vybudovat nový bazén na místě parkoviště v Doběticích,“ žertovali, respektive Ústečan Roman Jakubec, který jejich výtvor zveřejnil.

Sám Petr Jelínek potvrdil, že vtípek vznikl doslova ze zoufalství. „Lidé parkují všude a přitom čtyřicet procent aut jsou firemní. Vezměte si, že na rodinu jsou leckdy dvě auta. Jsou to přitom parkoviště pod závorou, využitá tak na polovinu kapacity. Přišli jsme kvůli parkování o dost využívané dětské hřiště. Nemluvě o tom, že hasiči, popeláři a řidiči trolejbusů nemají šanci kolikrát projet. Každý druhý den jsou tu nehody. Brácha si koupil auto a za dva měsíce ho má zrušené,“ přiblížil.

Za pravdu mu dal i mluvčí ústecké záchranné služby Prokop Voleník. „V Doběticích je situace velmi tristní. Auta stojí po obou stranách. My začali jezdit větší sanitkou, takže musíme zastavit v bezpečné vzdálenosti a jít několik desítek metrů pěšky. Kolikrát v situaci, kdy pro záchranu zdraví a života jde doslova o každou vteřinu. Nemluvě o tom, že to komplikuje dobu dojezdu i transport pacienta do sanitky. Musíme si brát speciální sedačku, nosítka. Když prší, je to přinejmenším velmi nekomfortní,“ upozornil.

Ovšem, mnozí už mají nedostatku parkovacích míst doslova plné zuby a žert měli za realitu. Například Ústečanka Ludmila Pašková Vinšová. „Tak ono se bojuje o každé místo na parkování a tady se řeší bazén místo parkoviště,“ napsala. Případně Martin Budský. „No skvělý, praskne jim bazén a vyplaví to zoologickou zahradu a všude budou běhat divoká zvířata,“ rozčiloval se.

Načež se jim samozřejmě dostalo stejně vtipného vysvětlení. Třeba od Zbyňka Nováka. „Pro samotné koupaliště se vyslovilo dostatečné množství zastupitelů. Problém přišel až s tím toboganem, co se tam plánoval z Erbenky,“ vtipkoval.

Vedení městského obvodu ovšem není fotomontáž úplně neznámá. Místostarosta Pavel Dufek (UFO) poznamenal, že vznikla na zhruba patnáct let patnáct let staré studii parkovacího domu. „Ale sešlo z toho, myslím z ekonomických důvodů, bylo to příliš drahé vzhledem k nestabilnímu podloží,“ vysvětlil. Zároveň se zmínil o PPP projektech, které chce město na stavbu parkování využít. Principem je, že stavbu vybuduje soukromý investor, provozuje ji například třicet let, dokud se stavba nezaplatí a nevygeneruje požadovaný zisk. Poté ji odevzdá do správy města.

Otázkou ovšem zůstává, jak dlouho by město mohlo takového zájemce o podobný projekt hledat i míra zapojení města, aby ho přilákala. Například zaplacením projektu a přípravou podmínek v územním plánu. „I my bychom je rádi využili, ale doba je nejistá, ceny vysoké a neustále se mění, panuje nedostatek stavebního materiálu, firmy obracejí každou korunu. Doba je na shánění investora složitá,“ pokračoval Dufek.

Právě v územním plánu vidí pro budování parkovišť největší problém rozvojový náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS). „Každé parkovací místo musí být v souladu s územním plánem. Minulá zastupitelstva rozhodla, že nebude dělat žádné územní změny, dokud nebude hotový nový plán, jenže to je práce na několik let. Takže bylo potřeba to rozhodnutí změnit, což se už stalo. Předpokládám, že návrhy změn, které teď máme na stole, pokud půjde vše dobře, budeme projednávat už v červnu a rád bych věřil, že kolegové v zastupitelstvu změny umožní a my budeme moci parkoviště budovat,“ dodal.