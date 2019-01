Ústí nad Labem /VIZUALIZACE/ - Zmateně popojíždějící řidiči, kteří se zoufale snaží zaparkovat v ústecké Masarykově nemocnici, by si mohli brzy oddechnout. V areálu totiž vyroste parkovací dům.

Parkovací dům by měl vyřešit zoufalou situaci s parkováním v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. Vyrůst by měl do dvou let, přijde na zhruba 250 milionů korun. Vznikne zde devět nadzemních podlaží a tři podzemní. | Foto: archiv VLM