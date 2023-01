„Po páté hodině večer tady prostě nezaparkujete. Já mám své místo za závorou a je to k nezaplacení. Dávám za něj necelou pětistovku měsíčně. Placené parkoviště patří městskému obvodu, kdo si to chce zaplatit, musí dojít na úřad a zažádat si o něj. Co vím, je na to ale pořadník, místa jsou plně obsazená, je velmi těžké nějaké získat. Pamatuji si, když jsem koupil před zhruba deseti lety byt, byla volná místa tři. Tehdy to nikdo nechtěl, prý to bylo zbytečné. Dneska by za něj dali nevím co,“ líčil.

Změna územního plánu, kterou zastupitelé čerstvě schválili, umožní popsanou situaci zčásti vyřešit. Třeba v hereckých ulicích na Severní Terase bude možné úpravou podélného stání na šikmé získat desítky nových parkovacích míst, stejně tak bude možné zahájit projektovou přípravu a výstavbu propojky ulic Brandtova a Poláčkova v Doběticích, kde je situace snad nejzoufalejší. Vznikne na ní dalších zhruba šest desítek nových parkovacích míst. „Práce trvala dva roky. Nejtěžší bylo zapracovat připomínky krajského úřadu. Kvůli tomu bylo potřeba znovu zorganizovat veřejné projednávání. Teď už snad na jaře začnou práce,“ poznamenala zastupitelka Eva Fialová, která má územní plánování na starosti.

Nová parkoviště by napomohla i zklidnění situace a zprůjezdnila silnice záchranářům, kteří přecpanými sídlišti kolikrát nemohou projet. „Auta stojí při obou stranách vozovky. Řidiči zapomínají, že potřebujeme pro sanitku tři a půl metru, aby mohla projet. Kam nedojedeme, musíme po svých, což komplikuje při špatném počasí přenesení pacienta a ubírá nám čas v situaci, kdy záleží na každé minutě,“ líčil mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník.

Strážníci tento týden dokonce musí s hasiči a dalšími složkami záchranného systému vyrazit na obhlídky míst, která musejí zůstat volná kvůli jejich průjezdu a zaměří se na ta z nich, kde často mívají potíže projet. „Pokud narazíme na problém, nejspíš už udělíme pokuty nebo necháme auto odtáhnout, pokud bude překážet provozu. Dřív jsme dávali upozornění za stěrače, ale minulo se to účinkem. Jde o bezpečnost a zdraví lidí,“ upozornil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Co se navýšení parkovacích míst týká, třeba v městském obvodu Střekov bude už zhruba za týden zasedat místní zastupitelstvo, které projedná mimo jiné i financování projektů na úpravu parkování v Tolstého ulici, vedle prodejny potravin na Novosedlickém náměstí, případně na dolním Střekově ve vnitrobloku domů, kde místní lidé neustále dostávají pokuty za parkování na městské zeleni. „Což musíme vyřešit. Dokumentaci u ostatních míst budeme muset aktualizovat. Když to dobře dopadne, budou moci lidé příští rok zaparkovat na nových místech. Také je potřeba zjistit, kolik to bude stát, upravit na dnešní ceny. Milion a půl by ještě takový problém nebyl, ale miliony tři už ano,“ dodal střekovský starosta Pavel Peterka s tím, že na Kamenném Vrchu ale už nejspíš není kde parkovací místa brát.