Vedení Severní Terasy prý ale má plán, jak situaci zlepšit. Někde by mohl pomoci investor, jinde změny v územním plánu. Ten prý výstavbu parkovacích míst brzdí nejvíce. Problém ale je, že nový územní plán nejspíš nebude hotový dřív než za pět let.

Za dobrou adresu Dobětice považuje i Ústečan Václav Liška. Byt tu koupil před necelými šesti lety. „Tehdy jsem zaplatil nějakých 1,1 milionu korun. Část jsem dal dohromady ze stavebního spoření, další z překlenovacího úvěru. Je to taková česká klasika. Co mě tu ale fakt rozčiluje, tak určitě parkování. Stačí přijet po čtvrté hodině odpoledne a sotva mám kam postavit auto,“ líčil.

Prý je to vlastně jediný problém, který mu doopravdy vadí. „Mám to se psem kousek na louku, do Lidlu taky jen skok, MHD pár kroků od baráku, hospodu, je tu kde sportovat. Nic mi nechybí, snad by to chtělo opravit chodníky a silnice, nejhorší je od kruháče do Krásného Března kolem horního vchodu do zoo,“ zamýšlel se. Upozornil také na nové dětské hřiště v Poláčkově ulici, kde už z dálky bývá jasné, že určitě nezeje celé dny prázdnotou.

Zdroj: DeníkMístní lidé v minulosti například kritizovali zničenou nebezpečnou zeď ve Šrámkově ulici. Dnes je tu staveniště a podle starosty Severní Terasy Jaroslava Šimanovského (ANO) z této bývalé zadní stěny nikdy nepostavených garáží vyrůstá nová úhlová zeď.

Starosta Šimanovský už má plán i ohledně parkování. Podařilo se mu sehnat investory, kteří v celém obvodu Severní Terasa, tedy i v Doběticích, vybudují hlídaná parkoviště a budou za únosné peníze místa pronajímat. Po deseti, patnácti letech je vrátí zpět městskému obvodu. Jediné, co plán komplikuje, že bude potřeba, aby „velké“ město schválilo potřebné změny v územním plánu.

Od ledna má obvod podanou žádost na změny územního plánu. Jedno vznikne za Šrámkovou ulicí se zhruba pěti až šesti desítkami míst. Další projekt na parkoviště pod Šrámkovkou hovoří o 85 stáních.

„Dlouho nebylo možné územní změny provádět, zastupitelstvo to zakázalo. To se ale už změnilo. Máme také v plánu v Doběticích vybudovat novou silnici, už se nám podařilo odkoupit i kus louky. Díky tomu bychom mohli zjednosměrnit Brandtovku a Poláčkovku a získali bychom dalších osmdesát parkovacích stání,“ vypočítával Šimanovský.

„Podařilo se nám to prosadit do letošního rozpočtu města, který by měl být schválený začátkem března. Tedy finance na projektovou dokumentaci, abychom věděli, kolik by si mělo na propojení Brandtovy a Poláčkovy město připravit,“ doplnil místostarosta Pavel Dufek (UFO).

Co se týká zničené silnice ve Výstupní ulici kolem zoo, podle rozvojového náměstka Pavla Tošovského (ODS) se letos dočká velkoplošné opravy. „Máme ji v plánu, předpokládaný objem investice je nějakých zhruba 45 milionů korun,“ dodal.