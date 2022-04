Není třeba tlačit SUV do uzoučkého prostoru mezi dvěma škodovkami ani stát v křižovatce a na chodníku jako v minulosti. Svůj vliv na to podle místních měly modré zóny a citelné zdražení parkování pro ty, kdo tu nebydlí. Bohužel to odnesli i nepříliš majetní studenti. Pro ně univerzita připravuje stání přímo v areálu kampusu, zatímco ústecký magistrát chystá překvapení v podobě dalších modrých zón i jinde ve městě.