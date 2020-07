Obyvatele Severní Terasy trápí nedostatek parkovacích stání. Nová nešlo stavět kvůli uzavřenému územnímu plánu. To se nyní změnilo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Auty přecpaná ústecká sídliště by si mohla trochu vydechnout. Konečně tu bude možné budovat nová parkovací stání. Doposud to neumožňoval územní plán, který určuje kde a co stavět. Provádění změn v něm navíc zastupitelé před několika lety zarazili s tím, že budou zahrnuty v novém plánu, který Ústí musí zpracovat po prohraném soudu. To už ale neplatí.