V podstatě pár kroků od centra města vyroste nové placené parkoviště. Řidiči tak získají v Přístavní ulici na ploše bývalého autobazaru Jelínek celkem pětaosmdesát stání a dalších pět určených pro zdravotně postižené Ústečany. Stavba městskou pokladnu přijde na více než šest milionů korun. Financovat ji radní chtějí za peníze získané z prodeje pozemků pod dálnicí D8 v Hrbovicích. Ač má opozice ke stavbě jisté výhrady, příliš ho nekritizuje.

Jak informovala městská mluvčí Romana Macová, stavba už je připravena včetně projektové dokumentace a nutných povolení. „Ústečtí radní stavbu parkoviště schválili formou výjimky ze svého usnesení, kterým v souvislosti s ekonomickými dopady pandemie nemoci Covid-19 pozastavili investice do veřejných zakázek,“ uvedla Macová. Mluvčí také upřesnila, že výslednou cenu zakázky navýšilo nově řešené odkanalizování zpevněných ploch, úprava a doplnění veřejného osvětlení, případně příprava prostoru pro umístění samočinných závor. Ty poté dodají Městské služby.

Jejich ředitel Martin Mata zároveň vysvětlil, že stále víc řidičů začalo využívat garáže pod Mariánskou skálou a parkoviště Zanádraží. Loni pod skálou krátkodobě parkovalo téměř 37 tisíc řidičů, pod nádražím skoro 91 tisíc. V pondělí 13. července kolem poledne v garážích z celkového počtu 171 stání jich řidiči obsadili 93. Pod železnicí z 95 míst 80.

„Zanádraží je standardně auty nacpané, jelikož jsou tam první tři hodiny zdarma. Mariánské je zpoplatněno od hodiny a parkují tu hlavně nájemci, jako třeba policie,“ řekl Mata.

Opozice většinou kritizuje rozšiřování parkovacích ploch na úkor zeleně a v centru. Například v Pařížské, Velké Hradební, Masarykově, kde by ráda viděla spíš pěší zóny a stromy. Zároveň preferuje zvýhodňování MHD. Co se Přístavní ulice týká, například architekt a zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí) je docela rád, že se tuto zakázku povede dotáhnout do konce. „On je to projekt tak čtyři až pět let starý. Bylo by ale fajn tam doplnit stromy. Když máme teď ty trampoty s nedostatkem stínu a vody,“ navrhl.

Hrouda zároveň doufá, že stání nebude pro šoféry příliš drahé, aby se vyplatilo tam parkovat celý den a plocha plnila funkci záchytného parkoviště. „Ono se tam divoce parkuje už teď. Stavba mi nevadí, jen by se to dalo zkulturnit. Aby to mělo taky nějakou přidanou hodnotu,“ dodal.

Ceny parkování v Ústí

Provoz parkovacích automatů od pondělí do pátku 7 až 18, v sobotu od 8 do 13 hodin.

Parkovné základní:

každá započatá hodina 10 Kč

24 hodinové stání 70

Zvýšený tarif (v centru):

každá započatá hodina 20

24 hodinové stání 100 korun