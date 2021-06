Opozice stejně jako oslovení řidiči ale příliš nadšení neprojevili, právě naopak. Na druhou stranu ti, kdo do města jezdí raději MHD anebo na kole, nápad vítají. Cyklisté zároveň doufají, že v Pařížské ulici nebo ve Velké Hradební přibudou pruhy pro kola a stojany na různých místech, jako je Dům kultury, Národní dům a další místa.

„Centrum města máme přeplněné auty a parkovací domy zejí prázdnotou. Centrum chceme vrátit chodcům a cyklistům. Přejímáme moderní koncept, město začalo hospodařit s prostorem,“ vysvětlil důvody rozhodnutí náměstek primátora Martin Hausenblas (PRO! Ústí).

Mariánské garáže mají první hodinu zdarma, další za deset, maximálně ale 50 korun. Zanádraží má první tři hodiny zdarma, další za dvacet, maximálně ale stokorunu. Funkci záchytného parkoviště by měla plnit také plocha bývalého autobazaru Jelínek pod Větruší, parkovací místa by měla přibýt i pod magistrátem. Hausenblas totiž hovořil o tom, že nemá zcela využitou kapacitu a například odpoledne, po odjezdu úředníků a rezidentů by mohlo sloužit široké veřejnosti.

Motoristy, které redakce Deníku oslovila, ovšem zdražení parkovného na dvojnásobek rozezlilo. Například Pavel Janský prohlásil, že to je horší než v Praze. „To mi přijde jako pěkná zlodějna. Kvůli synovi máme parkovací kartu,“ poznamenal.

„Takové zdražení snad ani není normální. Jednosměrná Pařížská a pěší zóny? No, to bude dobrý zmatek, to bude bouraček. To ucpou křižovatku za Bohemkou, to bude totální kolaps. Mariánka je plná rezidentů a Jelínek totálně přeplněný,“ rozčiloval se Ústečan Václav. „Než s něčím takovým přišli, měli nejdřív nějaké parkoviště vyrobit,“ poukázal.

Opozice plánem také není nadšená a vidí to jako pokus nahradit výpadek příjmů, o které město přišlo plošným zákazem výherních automatů. Například lídr ústeckých komunistů Pavel Vodseďálek. „Je to přehnané masivní zdražení parkovného pro Ústečany i návštěvníky. Koalice si nedala poradit, město přišlo 50 až 6O milionů a teď hledá prostředky, kde je získat jinak, ale tento výpadek nikdo nenahradí,“ komentoval.

Bývalá náměstkyně primátora a někdejší primátorka Ústí za UFO Věra Nechybová se vyjádřila podobně. „Dobrá, chceme pěší zónu v Pařížské, ale nemyslím si, že první krok by měl být zdražit parkování. Nemáme projekt ani stavební povolení či vyjádření policie, bude to trvat rok či dva. Tím měli začít. Ať na rovinu řeknou, že chtějí získat peníze do rozpočtu. Nemáme záchytná parkoviště, ta jsou potřeba vybudovat jako první,“ řekla.

Místní lidé, kteří bydlí v Bratislavské ulici, budou mít stále možnost si pořídit za 480 korun roční rezidentskou kartu, potom několik druhů karet předplatitelských, z nichž nejdražší je za 10 tisíc korun.