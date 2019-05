Spolu s modernizací parkovacích systémů a záchytnými parkovišti pod Mariánskou skálou, Zanádražím a třeba pod Větruší by to mohlo zjednodušit život řidičům a ulevit centru od aut.

Samotná aplikace má být podle vyjádření města velmi jednoduchá a intuitivní. Využít ji lze na chytrých telefonech a tabletech se systémy iOS a Android.

„Uživatel platí parkovné ve třech krocích. Nejprve zvolí formát placení. Poté stačí na mapě zadat tarifní zónu, ve které se řidič právě nachází. Nakonec zvolí, jak dlouho chce parkovat. Celý proces zabere jen několik vteřin a ušetří uživatelům mnoho času,“ popsala městská mluvčí Romana Macová.

Jak vysvětlil ústecký primátor Petr Nedvědický, přijetí aplikace patří do širší koncepce dopravy v centru. „V současné době na ní pracujeme. Určitě se teď nechystáme uzavřít centrum pro osobní automobily. Nejprve musí být hotový územní plán, bez něj nelze stavět parkovací domy,“ řekl.

V každém případě prý ale směřují ke koncepci typu „Park and Go“. Tedy systému záchytných parkovišť v sousedství městského okruhu. Zde by řidič měl odstavit svůj vůz a dál chodit pěšky nebo využívat MHD. To souvisí i s informačními tabulemi o obsazenosti parkovišť pod hlavním nádražím ČD a Mariánskou skálou připravenými ve spolupráci s firmami Metropolnet a ČD Telematika, které ústecký magistrát představil minulý rok v létě.



Ve stejnou dobu nechalo Ústí zrenovovat, případně kompletně obnovit, parkovací systémy v obou parkovištích. „Jsou zde například nové kamery, které umožňují vjezd a výjezd na registrační značku automobilu,“ přiblížil vedoucí oddělení dopravní obsluhy Městských služeb Ústí n. L. Milan Stýblo.

Do širší dopravní koncepce patří i zkvalitňování MHD. K službám, které ústecký dopravní podnik poskytuje, patří kromě nákupů nových trolejbusů a autobusů na plyn i nově zaváděný elektronický odbavovací systém. „Dolaďujeme jednu z jeho funkcí, takzvanou Check in/Check out,“ informoval ředitel ústeckého dopravního podniku Libor Turek.

ParkSimply město zavedlo ve spolupráci se společností Globdata. „Jsme rádi, že naše nová aplikace startuje svou budoucnost právě v Ústí nad Labem. Před jedenácti lety bylo prvním městem, kde naše společnost zavedla platbu parkovného prostřednictvím SMS,“ připomněl předseda představenstva společnosti Jan Koloušek.

Řidiči v Ústí nad Labem doposud využívali placení pomocí parkovacích automatů či SMS nebo také pomocí aplikace Sejf.