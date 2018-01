Parkovišť je po celém Ústí málo, do stavby nových půjdou miliony

Ústí nad Labem - Rozježděná a plná bláta. Tak vypadá travnatá plocha v ulici Tolstého na Střekově v Ústí, kde už téměř dvacet let parkují zdejší řidiči. Devět oficiálních stání, která v místě jsou, totiž nestačí.

Radnice plochu vysypala štěrkem, zároveň ale usiluje o její celkovou přeměnu v parkoviště. „Pokud bude nyní vydáno stavební povolení, budou parkovací místa rozšířena z 9 na 28 míst,“ podotýká starostka Střekova Eva Outlá.

POTŘETÍ NA MAGISTRÁTU

Obvod už ale dvakrát žádal o vydání územního rozhodnutí. Stavební úřad ústeckého magistrátu žádosti na stavbu zamítl s tím, že není v souladu s územně plánovací dokumentací. Krajský úřad jako odvolací orgán ovšem rozhodnutí zrušil a magistrát tak bude věc projednávat už potřetí.

„Vzhledem k tomu, že správní řízení nebylo stále ukončeno, nelze se vyjádřit,“ uvedl tiskový referent magistrátu Karel Rouč.

„Stavebnímu úřadu jsem odeslala výzvu, aby respektoval závazné právní stanovisko odvolacího krajského úřadu a přestal polemizovat s odvolacím orgánem. Snad konečně zvítězí veřejný zájem,“ věří Outlá. Nedostatek parkovacích míst ale trápí i zbylé obvody.

Centrální obvod plánuje letos postavit parkoviště u Slunety za 2,1 milionu korun a další parkoviště za 726 tisíc v ulici U Lanovky.

„Vybrali jsme tato místa po urgencích ze strany občanů,“ vysvětluje místostarosta Karel Karika, jenž upozorňuje na chybějící koncepci parkování ve městě.

„Řešení vidím v rezidentním parkování dle trvalého bydliště na první automobil, další ze stejné domácnosti už za vyšší poplatek. Centrum města je zaplněné auty a spíše než rozšiřovat o další parkovací místa se musíme zamyslet nad polidštěním veřejného prostranství a vytvořením klidového zázemí. Cílem je dosažení omezení veškeré dopravy v centru města,“ zmiňuje Karika.

NOVÁ MÍSTA NA SKALCE

Velkou investici za 5 milionů korun plánuje letos rovněž radnice v Neštěmicích. Peníze přiklepli obvodu zastupitelé města na rozšíření míst na sídlišti Skalka.

„Problémy s parkováním se týkají téměř všech sídlišť v našem obvodu. V dnešní době je běžné, že v rodině mají dvě a více aut. Pro Skalku jsme si tedy nechali zpracovat studii parkování a vyhledali jsme plochy, kde můžeme v souladu s územním plánem parkoviště vybudovat. Půjde zhruba o stovku nových míst,“ říká starostka Yveta Tomková.

Stovky dalších míst podle ní chybí na sídlišti v ulici Žežická v Krásném Březně. „Tady nás bohužel brzdí územní plán, podle stávajícího tam nemůžeme žádná stání postavit,“ podotýká Tomková.

Na Severní Terase letos nevyroste žádné parkoviště. Podle starostky Renaty Zrníkové to neumožňuje územní plán.

„V našem městském obvodě chybí přes dva tisíce parkovacích míst. Na magistrát jsme v loňském roce podali podněty na změny v připravovaném novém územním plánu, díky kterým budou moci po jejich zapracování a schválení nová parkovací místa vznikat,“ vysvětluje Zrníková. Podle ní bude do budoucna nutné zamyslet se nad koncepcí parkování na Terase.

„Náš obvod tvoří především sídliště s velkou koncentrací obyvatel, vedle rozšiřování stávajících parkovišť bude nezbytné přistoupit k výstavbě parkovacích domů, vymístění dodávek uvnitř sídliště, vytvoření modrých zón, záchytných parkovišť a podobně. To vše by měla řešit koncepce parkování, kterou by měl zpracovat magistrát a která v našem městě stále chybí,“ uzavírá Zrníková.