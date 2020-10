Celkem devadesát parkovacích míst, z toho pět pro invalidy, má přinést nové parkoviště v centru Ústí. Město se chystá upravit plochu po bývalém autobazaru Jelínek pod Větruší v Přístavní ulici.

Ústečtí radní už souhlasili s vyčleněním peněz. Stavbu chtějí zaplatit za peníze z prodeje pozemků pod dálnicí D8. „Stavební práce měly dle odhadů stát až 6 milionů, ale po zpracování projektu cena klesla na 4,4 milionu korun,“ uvedla ekonomická náměstkyně Věra Nechybová (UFO).

Plocha jako „divoké“ parkoviště slouží vlastně už teď. Využívají ho hlavně řidiči, kteří buď sjedou do centra a pokračují hromadnou dopravou do práce, anebo v centru pracují. Mimoto stojí auta na každém volném místě, kde to není zakázané.

„Klidně bych si zaplatil, kdyby celý den nebyl za stovku, nebo u té vyšší sazby za dvě stovky na den. To máte měsíčně pár tisíc, přeci se nezruinuji,“ podotkl jeden z ústeckých řidičů, který v těchto místech parkuje denně a přál si kvůli tomu zůstat v anonymitě.

V centru Ústí chybí už roky tisíce parkovacích stání. Výstavba parkoviště má na tento stav reagovat a zároveň mu trochu ulevit od osobních aut. „Připravujeme i další parkoviště v centru, vedle bývalého autobusového nádraží,“ poznamenal rozvojový náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS).

Vedení Ústí nad Labem totiž rozhodlo, že už nebude dál pronajímat dvě parcely v centru města hned vedle budovy České správy sociálního zabezpečení. Obě dohromady mají výměru 2,3 tisíce metrů čtverečních. Přiléhají k nim další městské a státní pozemky. Dohromady vydají na několik desítek parkovacích stání. Obě plánovaná parkoviště, která budou jen pár kroků od obchodního centra Forum a nádraží, mají proto sloužit i jako záchytná.

Součástí stavby pod Větruší v Přístavní ulici je demolice přilehlé rozpadající se budovy, rozšíření a úprava stávající plochy, úprava příjezdové silnice, přeložky inženýrských sítí, nové odvodnění a příprava pro závorový systém. Město už má v ruce všechna potřebná povolení. „Po finančním zajištění stavby vybereme jejího zhotovitele formou veřejné zakázky tak, aby mohla začít co nejdříve,“ informovala ústecká mluvčí Romana Macová.

Opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí) připomněl, že by bylo dobré, kdyby parkovací stání obohatily nějaké stromy. „Také by nebylo od věci, kdyby celodenní stání přišlo na rozumné peníze, třeba dvacet nebo padesát korun,“ dodal.