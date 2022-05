Patří sem i rekonstrukce podchodu v centru města na křižovatce Revoluční a Panské ulice. Duchovní matkou projektu je Ústečanka Michaela Valášková. „Před dvěma měsíci jsem předala městu dva různé cenové návrhy, dva různé koncepty. Samozřejmě jsem se spojila s lidmi, co tomu rozumí, aby mi s tím pomohli. Konečný výsledek je na firmách, které vzejdou z výběrového řízení,“ přiblížila.

V rámci participativního rozpočtu vzniká také nová pergola v Parku republiky v těsném sousedství domu dětí a kulturního domu. Projekt vymyslela místní obyvatelka Eliška Marečková a získala 195 bodů v hlasování. Všimla si totiž, že tam nic není pro lidi, kteří si tu chtějí odpočinout a třeba relaxovat, číst si tu, malovat, udělat si piknik a tak dále. „Není tu žádné zázemí, jen pár laviček. Do budoucna bych ráda v budování relaxační zóny pokračovala. Třeba umístěním několika jednoduchých fitness prvků na travnatých plochách. Ale nic složitého a nepřeplácat to. Vkusné dřevěné lavičky, jako jsou třeba u Hraničáře a podobně. Aby tu co nejvíc lidí našlo odpočinek,“ zasnila se.

Projekty z participativního rozpočtu si získaly slušnou oblibu i mezi těmi, komu jsou určené především. Jejich uživateli. Poměrně oblíbenou se stala střekovská Vyhlídka Vladimíra Cajthamla, jejímž autorem je zasloužilý ústecký člen Klubu českých turistů Karel Punčochář. „Chodí tam docela dost lidí a já si tam vždycky v klidu sednu, když jsem venku se psem. Byl to dobrý nápad, skutečně je odtud hezky vidět do kraje, nehledě na to, že v okolí toho na Střekově zase tak moc nemáme, snad s výjimkou vyhlídkové věže na Sedle,“ poznamenal Střekovan Jaromír, který bydlí na sídlišti Kamenný Vrch kousek od vyhlídky.

Participaci má na starosti náměstek primátora pro rozvoj Pavel Tošovský (ODS). „Vyberu-li namátkou některé z připravovaných projektů, je tu například zmiňovaný podchod. Nyní připravujeme projektovou dokumentaci tak, aby to bylo na podzim hotové. Hovořil jsem s Michaelou Valáškou, domluvili se, co si zhruba představuje, aby v podchodu bylo. Jakmile bude projekt hotov, vyrazíme tam ještě jednou a vybereme definitivní variantu,“ poznamenal.

Osobně považuje za nejlepší z projektů discgolf, rozšíření dětských hřišť, čerstvě otvíranou Humboldtovu vyhlídku s výhledem do Labského údolí. „Určitě mám také nostalgické vzpomínky na dětství spojené s altánem v Parku republiky, když mi bylo čtrnáct, patnáct let, trávil jsem tu s kamarády spoustu času,“ dodal Tošovský.