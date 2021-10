"Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se dívka s dítětem v současné době mohla nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158," uvedla policejní komisařka Stanislava Rázlová.

Matka Adéla Šrámková má bydliště na Kladensku. Je vysoká asi 170 centimetrů, má štíhlou postavu, středně dlouhé černé vlasy a hnědé oči. Holčičku narozenou letos v červenci by mohla vozit v dětském kočárku s bílou korbou a červenou stříškou.

"Matka se s dítětem nevrátila zpět do střediska z povolené vycházky. V současné době by se mohly pohybovat na Ústecku, Děčínsku, zejména pak v lokalitě Rumburku a Krásné Lípy. Nelze ale vyloučit, že se pohybuje na území jiného kraje," uvedla policie s žádostí o pomoc veřejnosti při celostátním pátrání.

