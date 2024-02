/FOTO/ Policisté aktuálně hledají 59 lidí z okresu Ústí nad Labem. Ve veřejné databázi PČR jsou pohromadě pohřešovaní i ti v pátrání. Převládají muži (45) nad ženami (14).

Neviděli jste je? Bydliště mají na Ústecku, policie po nich pátrá. | Foto: PČR

V internetové databázi pohřešovaných, která je dostupná na stránkách Policie ČR, je třeba Michaela Muzikářová, Alena Poláková či Vlasta Führichová, která je pohřešovaná skoro 16 let. Podívejte se, zda někoho z nich neznáte.

Do současné doby se například nepodařilo najít Irenu Torákovou. Měla bydliště na Ústecku, ale naposledy byla spatřena ve čtvrtek 21. května 2019 při odchodu ze zdravotnického zařízení na Roudnicku. Doposud se nevrátila a nepodala o sobě žádnou zprávu. Její současný pobyt není znám. Jejím zvláštním znamením je jizva od ramene k předloktí na pravé paži.

Mezi pohřešovanými najdeme i fotografii školačky Michaely Patricie Muzikářové, která se za záhadných okolností ztratila před více než sedmi lety. Pátrá se po ní už od 11. ledna 2017.

Malou Michaelu pravděpodobně zneužil a zavraždil pedofilní přítel její matky. „Nejpravděpodobnější verzí se jeví ta, že pachatelem únosu je Otakar S. Pohřešovaná s ním odešla dobrovolně, buď pod nějakou legendou, nebo protože spolu byli domluvení a během únosu došlo k nešťastné události, která vedla k její smrti (například hádka, předávkování léky),“ píše se ve vyšetřovacím spisu. Tělo dvanáctileté dívenky pachatel nejspíš ukryl někde na Karlovarsku či Plzeňsku v bývalém vojenském prostoru. Oběsil se 20 dní po Míšině zmizení.

Pětačtyřicetiletá Vlasta Führichová z ústeckého Vaňova zmizela 23. února 2008. Její příbuzní to sledovali s obavami. Nepřišla totiž do práce, přitom měla pověst spolehlivé a pohodové zdravotní sestry. Její dcera se ptala na sociálních sítích, zda ji někdo neviděl, bratr podával svědectví, že ten den, kdy zmizela, viděli jen jejího přítele Petra Jaroše. Ten se také nakonec v úterý 29. dubna 2008 večer kriminalistům přiznal, že ji zavraždil a tělo hodil do kontejneru na odpadky. Nikdy se ovšem nenašlo.

V databázi převládají osoby v pátrání. Z různých důvodů je hledají policisté. PČR denně tuto databázi aktualizuje. Deník z ní čerpal 31. ledna v odpoledních hodinách. Pokud některý z těchto lidí už nemá na stránkách policie svůj aktivní odkaz v pátrání, byl z databáze vyřazen.

