Pohřešuje se mladík Jan Svoboda z výchovného ústavu, je mu 15 let. Pohybovat by se podle polcie měl v Ústí nad Labem v lokalitách Severní Terasa a Všebořice. Neviděli jste ho?

Pohřešovaný Jan Svoboda. | Foto: PČR

„Děčínští kriminalisté pátrají po patnáctiletém svěřenci výchovného ústavu, který se 21. července 2023 nevrátil z dovolenky. Do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu a pohřešovaného mladíka se nepodařilo vypátrat. Šetřením bylo zjištěno, že by se mohl pohybovat na území města Ústí nad Labem a to převážně v lokalitách Severní Terasa a Všebořice,“ řekla policejní komisařka Eliška Kubíčková.

Pohřešovaný mladík má hubenou postavu a vysoký je 174 cm. Podle pátracího profilu na webových stránkách policie má být nebezpečný. Informace o jeho pohybu lze hlásit na bezplatné lince 158.



Policie České republiky rozhodně nedoporučuje provádět opatření ze strany veřejnosti, které by měla za následek omezení práv nebo osobní svobody zveřejněných osob i s ohledem na vlastní bezpečnost. Policie žádá občany, aby veškeré informace k pohřešovaným nebo hledaným osobám sdělili na linku 158, případně nejbližší služebně Policie České republiky, nebo zaslali e-mail na adresu národního operačního centra Policejního prezídia Policie České republiky oopp@pcr.cz.

Zdroj: Janni Vorlíček