Informaci o tom, že Krouský už není asistentem poslankyně za ANO, potvrdila Deníku sama Fialová. „Domluvili jsme na ukončení spolupráce ode dneška. Osobně jsem neviděla, že by někoho napadl a ani nevím, jak to šetří policie. Vím jenom, že ho na místě vyzvali k identifikaci a předložení dokladů. Neuznávám žádné náznaky a ani řízené provokace, které se na mítinku odehrály, osobně jsem proti tomu,“ uvedla Fialová.

Krouského prý zaměstnala hlavně kvůli tomu, že bydlel ve vyloučené lokalitě a tím byl pro ni zdrojem informací o dění na podobných místech.

Z videí, zveřejněných na internetu, se zdá, jakoby Krouský muže s píšťalkou uhodil do obličeje. Dvakrát, třikrát do dotyčného i strčil. Vysvětloval to tím, že se mu snažil odebrat píšťalku, což se mu ovšem nepovedlo. Tu mu sebral starší, agresivně vystupující, šedě vousatý senior malého vzrůstu. Facku údajný provokatér dostal ale od seniorky s odbarvenými, zrzavými vlasy.

„Ten člověk s píšťalkou tam nebyl sám. Stáli tam čtyři a dohadovali se, jak budou postupovat, až Andrej Babiš přijede. Kdyby vyjadřoval názor, prosím, i pískání může být názor. Tohle ale podle mne byla řízená provokace, která jim vyšla. Já to odskákal. Neměl jsem se nechat vyprovokovat,“ poznamenal Krouský s tím, že on vidí chybu v zákonech. „Například v Německu oddělují na demonstracích a mítincích konkurenční skupiny od sebe,“ poznamenal.

S vyjádřeními Krouského ale nesouhlasí napadený muž s píšťalkou Jan Pehl. „Přišel sem na míting se dvěma přáteli v poklidu, rozhodl jsem se pro píšťalku, protože kdybych tam jen pokřikoval, Andrej Babiš by si mne ani nevšiml. Čekal jsem tedy na něj, až dorazí, a ve chvíli, kdy vystoupil ze svého karavanu, jsem tedy jako projev svého odporu k tomuto člověku začal pískat na píšťalku. V tu chvíli už to sebralo takové obrátky, že mne to až zaskočilo. Najednou jsem byl ze všech stran napaden, a to ne žádnými pohlavky, ale rovnou pěstmi, a to do obličeje, břicha zad, kopanců do nohou a strkáním, kdy jsem málem i několikrát upadl nebo jsem byl vhozen do jiných účastníků shromáždění. Nejvíce agresivní potom byli hlavně dva aktéři, asistent naší poslankyně za ANO Krouský a kandidát hnutí ANO na Střekově Miroslav Sheneberger. Mým úmyslem nebylo přijít se na náměstí prát, a proto jsem se rozhodl při napadení ani nebránit, trestní oznámení jsem nepodal, protože jsem přesvědčený, že vyjádřit svůj názor, ač píšťalkou za dne, není trestné, a že využívám své právo na svobodu projevu,“ poznamenal.

Podle lidí z Teplic, odkud Pavel Ardelean Krouský pochází, a elektronických stop, které za sebou nechal na internetu a sociálních sítích, měl živnost na provozování hospody a v roce 2018 kandidoval jako číslo 4 do teplického zastupitelstva za KSČM.

Na mítink expremiéra Babiše ve čtvrtek přišel s vyholenou hlavou a černým trikem s českým lvem na hrudi, vybarveným státní vlajkou ČR. Vzhledově tak připomínal přívržence hnutí Tomia Okamury SPD, či skinheady. I proto podle jeho slov se na něj prý zaměřila pozornost.

Policie neshledala, že by na mítinku spáchal trestný čin. Alespoň prozatím. „Obvodní oddělení incident řeší jako přestupek. Byl ojedinělý, ale samozřejmě budeme ještě vyhodnocovat kamerové záznamy, pokud na nich odhalíme další protiprávní jednání, budeme jej vyšetřovat,“ dodala policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Teplický fotograf Siegfried Neumaier Krouského zná a potkává se sním. „Já ho jako agresivního člověka neznám. Prostě za mne byl v pohodě,“ poznamenal. Další Tepličan, Jindřich ze čtvrti Trnovany, který si přál uchovat příjmení v tajnosti, zase hovořil o jeho prudké povaze.

„On má takové pro mne nečitelné názory. Někdy mluví jako komunista, jindy jako národovec, taková česká hospodská klasika. Umí se pěkně rozčílit, je takový emotivní. Nemůžu ale říct, že by byl neúměrně agresivní, to by nebyla pravda, alespoň z mého pohledu ne,“ poznamenal.